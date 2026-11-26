Tiro deportivo. Alejandra Zavala sigue soñando con la medalla olímpica. (Foto especial)

La mexicana Alejandra Zavala logró cuota olímpica a Los Ángeles 2028, luego de obtener medalla de plata en la prueba de pistola 25 metros femenil durante el XV Campeonato de las Américas de Tiro Deportivo que se celebra en Lima, Perú y que reparte 12 boletos a la magna veraniega.

De esta manera, el tiro deportivo se suma al futbol varonil y al flag football como las disciplinas en las que México ya tiene un lugar en la justa olímpica para Los Ángeles 2028.

Para Zavala serán sus cuartos Juegos Olímpicos, tras participar en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y París 2024. Su mejor resultado lo obtuvo en Río 2016 con un cuarto sitio.

En el Campeonato de las Américas en Lima, la jalisciense consiguió este jueves el segundo lugar en la final de pistola 25 metros femenil, con un acumulado de 26 puntos, entre un total de ocho competidoras.

La experimentada tiradora acumuló su segunda presea en el Campeonato de las Américas, tras la medalla de plata obtenida por equipos en pistola de aire 10 metros junto a Andrea Ibarra y Mia Rosales.

Zavala, campeona panamericana con récord en Santiago 2023, culminó la competencia entre las dos estadounidenses Ada Korkhin (30) y Alexis Lagan (19), quienes ocuparon la primera y tercera posiciones.