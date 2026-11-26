Canal en FOX ONE. Por medio de la señal de FOX ONE se podrán sintonizar los cuartos de final de la Liga MX. (FOX ONE/YouTube)

La actividad de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX continuará este jueves 26 de noviembre con los enfrentamientos entre Pachuca y Chivas, así como León y Cruz Azul.

Entre las alternativas para seguir ambos compromisos se encuentra FOX ONE, plataforma de streaming deportivo que complementa la oferta de los canales FOX y FOX+ en los diferentes sistemas de televisión de paga en México.

¿Qué canal es FOX ONE en izzi, SKY y Totalplay?

FOX ONE no es propiamente un canal de televisión, sino una plataforma de streaming deportivo, sin embargo, los aficionados que cuenten con un servicio de televisión de paga podrán sintonizar las señales de FOX y FOX+ a través de los siguientes canales:

izzi: canal 502 (FOX) y canal 540 (FOX+).

canal 502 (FOX) y canal 540 (FOX+). SKY: canal 1551 (FOX), canales 565 en definición estándar y 1565 en alta definición (FOX+).

canal 1551 (FOX), canales 565 en definición estándar y 1565 en alta definición (FOX+). SKY+: canal 540 (FOX+).

canal 540 (FOX+). Totalplay: canal 526 (FOX).

¿Cuánto cuesta FOX ONE en México? Precios y planes de suscripción

La plataforma cuenta con dos modalidades de suscripción en México, las cuales permiten acceder a la totalidad de su catálogo deportivo:

Plan mensual: 225 pesos.

225 pesos. Plan anual: 1,399 pesos.

¿Qué partidos de los Cuartos de Final de la Liga MX se transmitirán por FOX ONE?

La plataforma de streaming transmitirá los dos encuentros restantes de la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, correspondientes a este jueves 26 de noviembre; Pachuca vs Chivas a las 19:00 horas y León vs Cruz Azul a las 21:10 horas.

En el caso del encuentro entre León y Cruz Azul, los aficionados también podrán seguirlo mediante Canal 5, TUDN y ViX Premium.