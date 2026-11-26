Pachuca vs Chivas: ¿En qué estación de radio escuchar el partido de cuartos de final? El partido entre Pachuca y Chivas estará disponible para escuchar en tres plataformas de radio. (Fernando Carranza García)

Este jueves 26 arranca el segundo día de los Cuartos de Final de la Liga de Futbol Mexicana, con los partidos pendientes de Pachuca vs. Chivas y León vs. Cruz Azul.

Chivas visitará la casa de los Tuzos de Pachuca para el partido de ida en la primer ronda de la Liguilla de la Liga MX Apertura 2026, este será el primero de los dos partidos de esta fase del torneo.

Los Rojiblancos terminaron en la posición número 1 en la temporada regular con 33 puntos, mientras que los Blanquiazules alcanzaron la octava posición con 25 puntos.

Pachuca vs. Chivas: ¿Qué estaciones de radio tendrán la ida de los Cuartos de Final?

El partido de ida se jugará este jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 horas. Estará disponible en la estación de Radio Red 1110 AM, además de la página web de Grupo Radio Centro y la plataforma en línea de TuneIn. Todos lo servicio están disponibles de forma gratuita.

También será transmitido en el canal de televisión de paga FOX+ y en el servicio de streaming FOX One. En esta ocasión, el encuentro no será transmitido en televisión abierta.

Posible alineación de ambos equipos en los Cuartos de Final

Esta es la posible once inicial que presente Pachuca y Chivas en el arranque del partido.

Pachuca

Portería : Carlos Moreno.

: Carlos Moreno. Defensa : Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Francisco Venegas.

: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Francisco Venegas. Mediocampo : Alan Bautista, Christian Rivera y Rodolfo Pizarro.

: Alan Bautista, Christian Rivera y Rodolfo Pizarro. Delantera: Oussama Idrissi, Nicolás Vallejo y Salomón Rondón.

Chivas

Portería : Raúl ‘Tala’ Rangel.

: Raúl ‘Tala’ Rangel. Defensa : Richy Ledezma, José Castillo, Diego Campillo y Daniel Aguirre.

: Richy Ledezma, José Castillo, Diego Campillo y Daniel Aguirre. Mediocampo : Bryan González, Rubén ‘Oso’ González y Omar Govea.

: Bryan González, Rubén ‘Oso’ González y Omar Govea. Delantera: Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Santiago Sandoval y Efraín Álvarez.

Jornada 6: Chivas vs. Pachuca 1-1

Antes de la primer ronda de la Liguilla, ambos equipos se enfrentaron en la Jornada 6 de la temporada regular de la Liga MX en el Estadio Hidalgo. Este partido terminó en empate 1-1, con anotaciones del ‘Piojo’ Alvarado de Guadalajara, y Salomón Rondón por parte de los Tuzos.

En caso de que después de los dos partidos de los Cuartos de Final el marcador global termine empatado, el equipo que terminó en mejor posición en temporada regular, es decir Chivas, avanzaría a Semifinales del torneo.

El reglamento de la Liga MX establece que en Cuartos de Final y Semifinal no hay prórroga de tiempo ni tanda de penales, en el único escenario permitido es la Gran Final.