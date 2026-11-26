León vs Cruz Azul La Maquina juega la ida de los cuartos de final de la Liga MX (Crónica Digital y Mexsport)

León y Cruz Azul juegan hoy con motivo del partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Estadio Nou Camp será el escenario de esta eliminatoria de la primera división del futbol mexicano.

La Maquina, vigente campeón, llega a la Liguilla como sublíder de la tabla general con 32 puntos, producto de 10 victorias, dos empate y cinco derrotas en el campeonato. La Fiera aterriza como séptimo de la clasificación y busca dar la campanada para seguir avanzando en busca del título.

Previa y pronóstico León vs. Cruz Azul: partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

Los dirigidos por Joel Huiqui terminaron el torneo Apertura 2026 con 37 goles a favor, la segunda mejor ofensiva de la Liga MX, teniendo como goleadores a Andrés Anarbol Montaño y Nicolás Alejandro Ibáñez, con seis tantos cada uno.

El Club León se metió a liguilla en la última jornada tras vencer 1 de visita a Santos. El conjunto de Javier Marcelo Gandolfi tuvo una campaña irregular, pero puede presumir que fue una de las mejores defensivas del campeonato, con tan solo 20 goles admitidos.

En los antecedentes en enfrentamientos directos en la fase final del futbol mexicano, se han enfrentado en 16 ocasiones, con un registro de siete victorias para Cruz Azul, 5 Empates y 4 victorias para los esmeraldas.

El pronóstico para hoy es de un empate, con los celestes tomando ventaja por posición en la tabla para el partido de vuelta.

¿A qué hora juegan León vs. Cruz Azul hoy?

El encuentro comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido León vs. Cruz Azul?

En México, el partido no se podrá ver gratis ni por TV abierta, La transmisión será a través de FOX+, mientras que la alternativa en internet estará disponible en FOX One.

Alineaciones probables León vs. Cruz Azul

León: Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Paul Bellón, Sebastián Vegas; Luis Valdez, Rodrigo Echeverría; Jesús Lara, Fernando Beltrán, Daniel Arcila; Diber Cambindo.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Omar Campos, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta, Alan Mozo; Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela , Rodolfo Rotondi; Gabriel Fernández.