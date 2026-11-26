Pachuca vs Chivas Guadalajara y Tuzos juegan hoy en el Estadio Hidalgo (Crónica Digital y foto de Salomón Rondón Mexsport)

Chivas y Pachuca protagonizan uno de los partidos más interesantes de la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de hoy: horario y dónde ver el encuentro entre Tuzos y Club Deportivo Guadalajara.

El equipo local, dirigido por Benjamín Mora, presume cuatro victorias consecutivas y una producción de 31 goles durante el torneo, pero enfrente tendrá al Rebaño Sagrado, líder general, que terminó invicto en sus ocho compromisos como visitante.

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Chivas hoy?

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo, ¿en qué canal pasan el partido Pachuca vs. Chivas?

Los aficionados que quieran seguir el partido Pachuca vs Chivas en vivo tendrán opciones de transmisión tanto en televisión como en plataformas de streaming. En México, el encuentro podrá verse a través de FOX+, mientras que la alternativa digital estará disponible en FOX One.

Para los seguidores que se encuentren en Estados Unidos, la transmisión televisiva estará a cargo de TUDN.

Previa y pronóstico Pachuca vs. Chivas, partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

Con 31 anotaciones, Los Tuzos terminaron como la quinta mejor ofensiva del Apertura 2026, torneo en el que se terminó coronando como líder de goleo su delantero Salomón Rondón, con 17 goles.

Sin embargo, los antecedentes directos contra Chivas no favorecen a los hidalguenses. Desde el Apertura 2022, Chivas suma nueve encuentros contra Pachuca sin conocer la derrota, con cinco triunfos y cuatro empates.

Además, en seis de esos nueve compromisos el equipo dirigido por Gabriel Milito consiguió mantener su portería en cero. El último enfrentamiento entre ambos ocurrió en la Jornada 6 del Apertura 2026 y terminó 1-1.

En cuanto al pronóstico, se perfila un empate en el Estadio Hidalgo este jueves 26 e noviembre.

Alineaciones probables Pachuca vs. Chivas

Pachuca: Carlos Moreno estaría bajo los tres palos, respaldado por una línea defensiva integrada por Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Francisco Venegas. En el mediocampo aparecerían Christian Rivera y Alan Bautista, con Rodolfo Pizarro.

La propuesta ofensiva de los Tuzos tendría como protagonistas a Oussama Idrissi, Javier Vallejo y Salomón Rondón.

Chivas: Raúl Rangel sería el encargado de defender la portería, con Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González como alternativas para integrar el sector defensivo. En la zona central se perfilan Rubén González y Omar Govea, mientras que Efraín Álvarez tendría responsabilidades en la generación de juego.

Roberto Alvarado y Santiago Sandoval completarían el frente ofensivo rojiblanco.