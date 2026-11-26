Boletos Pumas vs América Femenil: precios y fecha de la semifinal de la Liga MX Femenil Los boletos del partido de ida entre Pumas y América Femenil están disponibles en la plataforma de Ticketmaster y en taquillas del Estadio Olímpico Universitario. (Graciela López Herrera)

Tras remontar a Tigres en la vuelta de los Cuartos de Final, las Universitarias avanzaron a Semifinales de la Liga MX Femenil dónde enfrentarán a las Águilas del América en busca de llegar a la Gran Final del Apertura 2026.

Este será el primer de dos partidos de la segunda ronda de la Liguilla. Además de ser la segunda vez que ambas escuadras se encuentren en el torneo femenil.

Pumas vs. América: fecha y precio de los boletos del partido de ida de la Semifinal

El partido de ida se jugará el próximo viernes 11 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

La venta de boletos al público general empezó este jueves 26 de noviembre, están disponibles en la página de Ticketmaster y en las taquillas del estadio. De acuerdo con información oficial, solo se manejan dos tipos de precios:

$56 pesos la entrada general .

la . $120 pesos en palco.

En caso de adquirir las entradas mediante la plataforma digital, se agregará un cargo extra por procesamiento de la orden.

¿Cómo llegan ambos equipos a la Semifinal de la Liga MX Femenil?

Pumas terminó en tercer lugar del Grupo B con 6 victorias, 2 empates, 6 derrotas y 20 puntos totales. La máxima goleadora del equipo es la atacante portuguesa Stephanie Ribeiro, con 13 anotaciones y 2 asistencias en 16 partidos con las Universitarias.

Las Águilas aterrizaron en el primer lugar a la Liguilla del torneo con 12 victorias, 1 empate, 1 derrota y 37 puntos totales. Geyse Da Silva encabeza la tabla de goleo de club, y de la Liga Femenil, con 22 anotaciones y 5 asistencias en 16 partidos como titular.

Asimismo, América está posicionada como la mejor ofensiva de la liga con 63 goles a favor en temporada regular.

Jornada 6: último partido entre ambas escuadras

Pumas y América se enfrentaron en la Jornada 6 del Apertura 2026, partido que terminó con la victoria de las Azulcrema en casa de las Auriazules 1-2. Las primeras en pegar fueron las Felinas con Ribeiro, no obstante, las de Coapa respondieron con un doblete de Da Silva.

La última vez que Pumas venció al América, ocurrió en el Clásico Capitalino del 2 de febrero de 2019, desde entonces, las Águilas mantienen una racha de invictos sobre las Universitarias.

En la temporada anterior, las Canarias resultaron ganadoras del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ante Rayadas de Monterrey, con un marcador global de 3-1.