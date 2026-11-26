Chicago Bears Chicago trae de ‘cliente’ a Detroit en el tradicional juego de Día de Acción de de Gracias. (NFL)

Jared Goff, Jahmyr Gibbs y Amon-Ra St. Brown lucieron en el tradicional jueo de Thanksgiving Day de la NFL, pero un pase de último segundo de Caleb Williams a Rome Odunze para dar el trunfo a los Chicago Bears por 39-35 ante Detroit Lions.

Chicago domina a Detroit en el Día de Acción de Gracias

Además, Chicago trae de ‘cliente’ a Detroit en el tradicional juego de Día de Acción de de Gracias, ya que les ha ganado cinco de los últimos seis partidos.

Goff nunca se sintió cómodo, sumó 283 yardas, un pase de TD y una intercepción, para que los Lions sumaran un triunfo más esta temporada y aspiren a Postemporada.

Con este triunfo los Bears vuelven a ganar en Día de Acción de Gracias, mientras que Detroit sigue con mala racha, ya que el año pasado cayeron 31-24 ante los Green Bay Packers, pero ahora, el equipo de Detroit se ve mucho mejor estructurado.

Caleb Williams tuvo una brillante actuación ante los Lions

Por los Chicago Bears, Caleb Williams se mostró sólido con 345 yardas, 2 pases de TD, pero fue capturado en cuatro ocasiones para pérdida de yardas, por lo que nunca pudo estar cómodo en el emparrillado y vio otra derrota de su equipo.

D’Andre Swift fue su blanco favorito al lograr 65 yardas por tierra y 7 recepciones para 97 yardas, pero no pudieron contra una gran defensiva de Detroit.

En la parte final del encuentro y con el marcador 35-32 a favor de Detroit, ambas defensivas se cerraron y se vieron precavidos para evitar pérdidas de balón, pero el pase de Caleb Williams a Odunze cerró el partido.