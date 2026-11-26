GP de Qatar de Fórmula 1. Sergio Pérez llegar a Qatar arrastrando una penalización de cinco posiciones para la parrilla de salida. (@CadillacF1News_)

Por si le faltara algo a Sergio Pérez, el mexicano arrancó el fin de semana del Gran Premio de Qatar 2026 con un nuevo llamado ante los comisarios luego de haber llegado tarde a la conferencia de prensa oficial de los jueves en el circuito de Lusail.

El panel de comisarios notificó al equipo Cadillac a través de un documento que tanto el piloto del monoplaza número 11 como un representante de la escudería deberán presentarse ante los oficiales este viernes 27 de noviembre, ya en el primer día de actividades en pista de la penúltima competencia del calendario.

De acuerdo con el citatorio, Checo Pérez deberá comparecer a una presunta infracción al Artículo B10.1.1. a del reglamento deportivo de la Fórmula 1, el cual regula la asistencia puntual de los pilotos convocados a las actividades obligatorias con los medios de comunicación.

Aunque este tipo de faltas suelen resolverse con una reprimenda o una sanción económica para el piloto o el equipo, la resolución se conocerá hasta después de la audiencia del viernes tras las primeras sesiones en pista.

Sergio Pérez estaba confirmado para la segunda parte de la conferencia de prensa en Lusail junto al piloto de Ferrari, Charles Leclerc, y el de McLaren, Oscar Piastri. Pérez arribó luego de que ambos habían dejado la sala.

El mexicano ya arrastra un castigo pendiente

Checo Pérez llega a Qatar con una penalización pendiente de cinco posiciones en la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Esa sanción se originó durante el pasado Gran Premio de Las Vegas, cuando en la vuelta 18 el mexicano intentó superar por el interior al Haas del brasileño Rafael Câmara en la aproximación a la curva 14. El contacto provocó que Checo terminara contra el muro y abandonara la competencia.

Tras revisar las imágenes y telemetría, los comisarios determinaron que Pérez no había ganado el derecho a la curva al no tener su eje delantero a la altura del espejo retrovisor del rival.

Originalmente se le impuso un castigo de 10 segundos, pero al haberse retirado de la prueba sin poder cumplirlo en pista, la penalización se transformó automáticamente en un retroceso de cinco lugares en la salida del GP de Qatar.