Selección de México El Tricolor se ha posicionado como uno de los mejores equipo en este Mundial sub-17. (miseleccionmx)

La Selección de México está cada vez más cerca de la Fase Eliminatoria en el Mundial sub-17. Dependiendo de su desempeño mañana, podría enfrentar a diferentes rivales.

¿Contra quién se enfrentaría México en la fase eliminatoria del Mundial sub-17?

La selección mexicana juvenil ha tenido un gran paso por el Mundial sub-17. Aunque no son el mejor primer lugar, ocupan el cuarto lugar de todo el torneo tan sólo detrás de España, Corea del Sur e Italia. El cuadro tricolor derrotó 1-0 a Rumania en el primer partido y a Camerún 4-0 el pasado martes 24 de noviembre.

El siguiente rival de la fase de grupos es Venezuela, y el desempeñó que tenga la selección no sólo definirá al líder del Grupo K, sino también al rival de México en dieciseisavos.

Si México gana o empata contra Venezuela, pasaría como mejor lugar del Grupo K y enfrentaría a uno de los mejores terceros lugares del torneo. Sin embargo, si pierde contrar Venezuela, deberá enfrentar al segundo lugar de otro grupo.

Con ocho partidos por jugarse mañana para concluir la Fase de Grupos, es muy pronto para saber a qué equipo se enfrentaría el Tricolor en la Fase Eliminatoria.

¿Cuándo y dónde ver México vs Venezuela? | Mundial sub-17

El siguiente partido de la selección será el próximo viernes 27 a las 10:00 horas. Puedes sintonizarlo a través de la plataforma de streaming ViX.