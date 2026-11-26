Van por regulación de las barras en la Liga MX CIUDAD DE MÉXICO, 10OCTUBRE2026.- Aficionados de las Águilas durante el festejo por el 110 aniversario del Club América durante el partido de fútbol América vs Monterrey correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Banorte. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Se ha anunciado que la diputada Paola Michell Longoria, del partido de Movimiento Ciudadano (MC), quien preside la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, ha aprobado por mayoría de votos el dictamen para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de barras deportivas.

¿Qué propone la nueva reforma aprobada en la Cámara de Diputados?

La nueva reforma reconocerá a los grupos de animación o porras como agrupaciones de aficionados que, debido a su estructura, necesitarán de un registro, supervisión y de control preventivo para que asistan a los eventos deportivos masivos y aquellos con fines de espectáculo.

La reforma ya fue avalada por la Comisión del Deporte y pasará al pleno para su discusión final. Esta medida busca eliminar la violencia en los estadios mediante un sistema riguroso y preventivo.

Con esto se busca crear un registro nacional de los integrantes de los grupos de porras, para que las autoridades identifiquen a los asistentes que apoyen a sus equipos en estas ‘barras’.

¿Qué cambios traerán las nuevas modificaciones de esta ley?

De acuerdo a la Cámara de Diputados, la propuesta aprobada modificará la fracción XV del artículo 5 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Tiene el objetivo de transformar el ambiente de los estadios hacia uno más familiar y seguro.

Asimismo, se implementarán nuevos protocolos de seguridad obligatorios para los clubes y los organizadores de los eventos deportivos. Entre estas nuevas obligaciones estaría una supervisión constante de las zonas asignadas a estos grupos porras.

Este dictamen tendría el objetivo de modificar la legislación para incorporar una definición más clara de los grupos de animación y porras. En consecuencia, llevaría a un cambio en cómo se han tratado las ‘barras’ o porras en los partidos de fútbol con el fin de regularlas y evitar los episodios de violencia como lo ocurrido en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo de 2022.