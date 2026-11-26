PATADA TRIUNFADORA. Entonces apareció nuevamente Tyler Bass, quien conectó un impresionante disparo de 57 yardas para desatar la euforia de la afición local y sellar el triunfo por 13-10.

En una noche marcada por el mal clima y la tensión hasta el último segundo, los Buffalo Bills derrotaron 13-10 a los Kansas City Chiefs este jueves en el tradicional Día de Acción de Gracias, gracias a un espectacular gol de campo de 57 yardas de Tyler Bass cuando el reloj ya había expirado.

El encuentro cerró una jornada memorable de la NFL, ya que los tres partidos disputados en Thanksgiving se definieron en la última jugada. Previamente, los Chicago Bears superaron a los Detroit Lions y los Philadelphia Eagles hicieron lo propio frente a los Dallas Cowboys.

Una batalla defensiva bajo condiciones extremas

Las fuertes ráfagas de viento y la lluvia constante transformaron el partido disputado en el Highmark Stadium en una auténtica prueba de resistencia. Dos de los principales candidatos al Super Bowl protagonizaron un duelo de defensivas en el que cada avance resultó complicado.

La muestra más clara del dominio defensivo fue que 12 de las 20 series ofensivas terminaron en despeje, reflejando las dificultades que enfrentaron ambos ataques para mover el ovoide.

A pesar del triunfo, el mariscal de campo de Buffalo, Josh Allen, tuvo una actuación discreta al completar apenas 10 de 21 pases para 81 yardas, sin touchdowns y con dos intercepciones. Del otro lado, Patrick Mahomes lanzó para 174 yardas, completando 16 de 29 envíos, aunque tampoco consiguió pases de anotación.

Intercambio de golpes y desenlace dramático

Los Bills abrieron el marcador en el segundo cuarto con un acarreo de anotación de James Cook III, tomando ventaja de 7-0. Antes del descanso, los Chiefs acercaron distancias mediante un gol de campo para irse al medio tiempo con el marcador 7-3.

En el tercer periodo, Emmett Johnson culminó una serie ofensiva de Kansas City con una carrera desde la zona roja para darle momentáneamente la vuelta al encuentro y colocar el 10-7 favorable a los visitantes.

Buffalo respondió en el último cuarto mediante un gol de campo de 54 yardas de Tyler Bass, que empató el duelo 10-10. Más tarde, los Chiefs tuvieron la oportunidad de recuperar la ventaja, pero Harrison Butker falló un intento de 46 yardas, sumando ya ocho errores esta temporada.

Séptima victoria al hilo para Buffalo

Cuando parecía que el partido se dirigiría al tiempo extra, los Bills recuperaron la posesión con apenas unos segundos restantes. Entonces apareció nuevamente Tyler Bass, quien conectó un impresionante disparo de 57 yardas para desatar la euforia de la afición local y sellar el triunfo por 13-10.

Con este resultado, Buffalo llegó a 10 victorias y una derrota, consolidándose con la mejor marca de toda la NFL y extendiendo su racha ganadora a siete partidos consecutivos. Por su parte, Kansas City cayó a 8-3, complicando sus aspiraciones en la lucha por los primeros puestos de la Conferencia Americana.

El héroe de la noche fue Tyler Bass, cuya pierna resolvió uno de los partidos más intensos y dramáticos de la temporada, reafirmando a los Bills como uno de los grandes favoritos para disputar el próximo Super Bowl.