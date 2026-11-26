Pachuca vs Chivas Oussama Idrissi celebra uno de sus goles (Ulises Naranjo/Mexsport)

Oussama Idrissi protagonizó una noche de contrastes en el Estadio Hidalgo. El atacante de Pachuca firmó dos auténticas obras de arte para darle la vuelta al marcador frente a Chivas, con una segunda anotación al minuto 95 que terminó por sentenciar el encuentro con un marcador de 2-1 en la ida de cuartos de final de la Liga MX.

Resumen y goles Pachuca vs Chivas: partido de ida cuartos de final Liga MX

El encuentro comenzó de la peor manera para los hidalguenses. Apenas al minuto 6, el defensor brasileño Eduardo Bauermann terminó enviando el balón a su propia portería, una acción que permitió a Chivas tomar la delantera y obligó a Pachuca a remar contra corriente prácticamente desde el silbatazo inicial.

El gol modificó los planes de Benjamín Mora y entregó al conjunto de Gabriel Milito una ventaja que podía administrar con mayor tranquilidad. No obstante, los Tuzos evitaron caer en la desesperación y comenzaron a construir una reacción a partir de la posesión y el control del trámite.

Pachuca fue ganando presencia en campo contrario, mientras Guadalajara intentaba mantener el orden defensivo. El partido adquirió mayor intensidad con el paso de los minutos y las decisiones del árbitro Roberto Hernández comenzaron a generar inconformidad.

La polémica arbitral Pachuca vs Chivas

La temperatura del encuentro aumentó considerablemente al minuto 32, cuando Santiago Sandoval recibió una infracción que no fue señalada por el cuerpo arbitral.

La decisión de Roberto Hernández provocó la molestia de Gabriel Milito, quien encaró a la cuarta árbitra, Katia Itzel García. La protesta del entrenador rojiblanco terminó con una amonestación y abrió una etapa de constantes reclamos y enfrentamientos entre los protagonistas.

Al minuto 40, Pachuca consiguió enviar el balón a las redes en una acción que parecía representar el empate. Sin embargo, después de la intervención del VAR, Roberto Hernández determinó que existió una infracción ofensiva sobre Raúl ‘Tala’ Rangel, por lo que la anotación fue invalidada.

Las amonestaciones continuaron acumulándose. Jorge Berlanga y Oussama Idrissi ya habían sido sancionados por los Tuzos, mientras que Daniel Aguirre y José Castillo aparecieron entre los jugadores rojiblancos que recibieron tarjeta amarilla.

Oussama Idrissi empató con un espectacular gol a Tala Raúl Rangel

Pachuca necesitaba una figura capaz de romper el orden defensivo de Guadalajara y encontró la respuesta en su futbolista más talentoso. Apenas al minuto 48, Oussama Idrissi apareció con una definición que justificó todos los reflectores.

El atacante recibió por el centro, condujo hacia el área y detectó que Raúl Rangel se encontraba ligeramente adelantado. Con una lectura privilegiada de la posición del guardameta, levantó el balón con un sombrerito de enorme calidad que superó al arquero rojiblanco y terminó en el fondo de la portería.

Idrissi firmó otro golazo al minuto 95 para completar la remontada

Cuando el encuentro se acercaba a su desenlace, Oussama Idrissi volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más desequilibrantes de Pachuca.

Al minuto 95, el atacante encontró una oportunidad para probar suerte desde fuera del área y sacó un potente disparo de derecha que terminó en las redes.

La segunda anotación de Idrissi tuvo un desenlace tan inesperado como determinante. Después de marcar el gol que colocó a Pachuca arriba 2-1, el atacante recibió su segunda tarjeta amarilla por excederse durante la celebración y salió expulsado, perfilano una dura baja para el partido de vuelta en el estadio Akron.