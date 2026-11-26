Dmitry Bivol. El boxeador ruso habló sobre la poca probabilidad que existe de una revancha con el Canelo Álvarez. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

El boxeador originario de Rusia, Dmitry Bivol, volvió a ser cuestionado sobre el mexicano, Canelo Álvarez, en una entrevista con el medio The Stomping Ground, a quienes confesó que siente muy improbable la revancha con el tapatío, incluso mencionando que su equipo de trabajo nunca recibió una oferta para hacer realidad el reencuentro.

Bivol venció a Canelo Álvarez en las 175 libras el 7 de mayo de 2022 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, con las tarjetas de los jueces marcando un 115-113 para darle la pelea por decisión unánime. Con el resultado, Dmitry fue capaz de retener su título mundial Super de peso semipesado de la WBA, cinturón que se le ha visto negado al jalisciense en su carrera como multicampeón.

¿Qué respondió Dmitry Bivol sobre el Canelo en la entrevista?

Charlie Parsons, periodista y el encargado de entrevistar a Bivol, llevó la conversación al terreno del Canelo, preguntando sobre una posible revancha, a lo que el ruso respondió de manera honesta: “Para ser sincero, eh... diría que hay un 5% de probabilidades de que ocurra”.

Para esto, también se le preguntó sobre si existió algún acercamiento para concretar el combate, tal como un mensaje directo a Canelo o a su equipo o si el mismo Dmitry recibió una oferta.

“No. No. No hablé con él; simplemente le dijimos que, si quería, le daríamos una revancha. Pero mi equipo nunca recibió ninguna propuesta. Y no me sorprende, porque él tiene muchas opciones distintas para su carrera, y enfrentarse a mí es solo una de ellas”.

Las declaraciones de Bivol coinciden con los recientes señalamientos de su representante, Vadim Kornilov, quien aseguró que el tapatío ha manifestado públicamente su interés por la revancha después de prácticamente cada uno de sus combates desde aquella derrota en mayo de 2022, sin embargo, dichos comentarios no se han traducido en negociaciones formales.

No obstante, el ruso también comentó sobre la actualidad del Canelo y cómo es que juzga la dificultad de la posible segunda pelea entre Canelo y él, remarcando que no sería fácil.

“Nunca. Nunca. Un segundo combate nunca es más fácil contra nadie. Quizás sea incluso más difícil, porque él también tiene más experiencia”.

¿Cuándo será la próxima pelea de Dmitry Bivol?

Mientras se mantienen las especulaciones sobre una posible revancha contra Canelo Álvarez, Dmitry Bivol se prepara para defender sus campeonatos mundiales de peso semicompleto de la WBA, la IBF y la WBO.

El pugilista ruso, quien presume un récord profesional de 25 victorias, una derrota y 12 nocauts, se enfrentará al británico Callum Smith el próximo sábado 12 de diciembre en la UMMC Arena de Ekaterimburgo, Rusia.

Smith también fue rival de Canelo Álvarez, siendo derrotado por decisión unánime en diciembre de 2020. perdiendo los campeonatos mundiales de peso supermediano de la WBA y el WBC.