Eagles vs Cowboys Dallas sufre gran remontada en NFL (X Eagles)

Los Philadelphia Eagles protagonizaron una de las remontadas más espectaculares de la NFL al borrar una desventaja de 21 puntos frente a los Dallas Cowboys y conquistar una victoria por 39-38 en un Thanksgiving inolvidable.

Un gol de campo de 60 yardas de Jake Elliott, cuando apenas quedaban dos segundos en el reloj, puso el broche de oro a una noche que terminó convirtiéndose en una pesadilla para el equipo de Dallas.

La victoria tuvo tintes históricos. Philadelphia consiguió la mayor remontada registrada en un partido del Día de Acción de Gracias, mientras que los Cowboys protagonizaron uno de sus derrumbes más dolorosos de los últimos años, firmando la mayor ventaja desperdiciada por Dallas desde 2013 contra los Green Bay Packers, tras quedar abajo 37-36.

El equipo de Brian Schottenheimer llegó a dominar por tres anotaciones y mantuvo una diferencia de 14 puntos durante el último cuarto, pero fue incapaz de administrar su ventaja.

Joe Milton III encabezó la reacción de los Eagles con tres pases de touchdown, 118 yardas por aire y una anotación terrestre. Su actuación, respaldada por una defensa que encontró la manera de cambiar el rumbo del encuentro, terminó por desarmar a unos Cowboys que tenían el partido prácticamente en sus manos.

Resumen Dallas vs Philadelphia

El AT&T Stadium parecía preparado para una celebración de los Cowboys. Desde el primer cuarto, el conjunto local impuso condiciones y construyó una ventaja de 14-0 gracias a dos anotaciones que evidenciaron sus recursos ofensivos.

Javonte Williams abrió el marcador con una carrera de una yarda, mientras que Dak Prescott amplió la diferencia mediante un envío de nueve yardas a KaVontae Turpin. Philadelphia no encontraba respuestas y recibió otro golpe cuando Saquon Barkley, su principal referente ofensivo, tuvo que abandonar el encuentro por una lesión en la mano.

Los Eagles consiguieron frenar momentáneamente la ofensiva rival con un gol de campo de 48 yardas de Jake Elliott, pero Dallas recuperó rápidamente el control. Williams volvió a encontrar la zona de anotación, esta vez con un acarreo de 12 yardas, para colocar el marcador en una situación todavía más complicada para los visitantes.

La respuesta de Philadelphia llegó mediante una conexión explosiva entre Milton y DeVonta Smith. El quarterback encontró al receptor con un pase de 50 yardas que devolvió cierta esperanza a los Eagles. Sin embargo, antes del descanso, Prescott volvió a conectar con Williams, quien completó su tercera anotación de la tarde tras recibir un envío de 12 yardas.

El tercer cuarto comenzó con otro golpe para Philadelphia. Brandon Aubrey convirtió un gol de campo de 59 yardas y estableció una diferencia de 21 puntos que parecía definitiva.

La remontada de Eagles ante Dallas en la NFL

Con el marcador en contra y el tiempo avanzando, los Eagles necesitaban una reacción inmediata. Milton encontró nuevamente a DeVonta Smith, esta vez con un pase de 45 yardas que terminó en touchdown. La conexión entre ambos comenzó a convertirse en el principal argumento ofensivo de Philadelphia y permitió reducir la distancia.

El cambio de dinámica también llegó desde los equipos especiales. Ya en el último periodo, Ty Robinson bloqueó una patada de despeje de Dallas y Kenny Moore II recuperó el balón para devolverlo tres yardas hasta la zona de anotación.

Aquella jugada modificó por completo el escenario. Los Eagles habían encontrado una vía para regresar al partido y los Cowboys empezaban a mostrar señales de desconcierto.

Dak Prescott intentó recuperar el control con una carrera de 14 yardas que terminó en touchdown. Dallas volvió a tomar distancia y parecía haber encontrado la respuesta para contener el impulso de Philadelphia.

El quarterback de los Eagles consiguió una anotación terrestre de 15 yardas y volvió a meter a su equipo en la pelea. Philadelphia buscó después una conversión de dos puntos para acercarse todavía más, aunque no logró completarla.

Con 55 segundos por jugar y una ventaja de dos puntos, Brian Schottenheimer tomó una decisión que terminó marcando el desenlace del encuentro.

Dallas se encontraba en cuarta oportunidad y una yarda por avanzar desde la yarda 39 de Philadelphia. En lugar de despejar y confiar en su defensa para proteger el resultado, el entrenador decidió mantener la ofensiva en el campo e intentar conseguir el primero y diez.

La apuesta salió terriblemente mal. Dak Prescott fue capturado y los Cowboys entregaron el balón a un rival que necesitaba una última oportunidad para completar la remontada.

Philadelphia aprovechó el regalo. Milton condujo a su equipo hasta la yarda 42 de Dallas y dejó a Jake Elliott en posición de intentar un gol de campo de larga distancia.

El reloj marcaba apenas siete segundos cuando los Eagles prepararon la patada definitiva. Jake Elliott asumió toda la responsabilidad y respondió con una ejecución extraordinaria. Su gol de campo de 60 yardas atravesó los postes cuando quedaban solamente dos segundos para el final, estableciendo el definitivo 39-38.