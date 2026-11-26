Concacaf W Championship. La selección mexicana femenil de futbol se juega su pase mundialista ante Haití este sábado. (Foto especial)

La selección nacional femenil de futbol buscará el sábado 28 de noviembre su boleto directo a la Copa del Mundo Brasil 2027 ante Haití, en el Texas Health Mansfield Stadium en los cuartos de final de la Concacaf W Championship.

Las cuatro selecciones que ganen esta ronda clasificarán directamente al Mundial de Brasil 2027.

El equipo tricolor deberá derrotar al de Haití para conseguir su pase a Brasil 2027, pero en caso de perder, todavía tiene oportunidad de asistir, pues jugarían un Play-In con los otros tres equipos eliminados en cuartos de final por un lugar en el Mundial.

La derrota dejaría a México sin JO

El panorama para llegar a olímpicos de Los Ángeles 2028 es muy diferente, pues una derrota terminaría con el sueño olímpico. El torneo de la Concacaf reparte tres cupos a la Justa de Verano, a los dos finalistas y al tercer lugar, esto debido a que Estados Unidos ya está clasificado.

Si México quiere llegar a Juegos Olímpicos, debe derrotar a Haití y después imponerse ante Canadá o Panamá en las semifinales. En caso de caer en la antesala de la final, tendría la oportunidad de llevarse el boleto que otorga el bronce.

¿Cómo llega México ante Haití?

El equipo mexicano terminó como líder del Grupo A con cuatro victorias en cuatro partidos, resultado que le dio el pase al Concacaf W Championship. Ahora necesita ganar los cuartos de final para asegurar su boleto directo a Brasil 2027.

En sus duelos amistosos de octubre, el conjunto mexicano cayó 4-3 ante Jamaica y después se recuperó con un triunfo de 3-1.

La selección de Haití también llega invicta en las clasificatorias, al sumar tres victorias y un empate. Además, el duelo tiene un antecedente que México buscará dejar atrás: Haití le ganó 3-0 en el Concacaf W Championship de 2022, ese resultado que complicó su camino rumbo al Mundial de 2023.

Concacaf W Championship:

Partidos de 4tos de final (tiempo del centro de México)

27 Noviembre 2026

-Jamaica vs. Costa Rica 16:00 hrs

-Estados Unidos vs. El Salvador 19:30 hrs.

28 Noviembre 2026

-Canadá vs. Panamá 12:00 hrs.

-México vs Haití 15:30 hrs.