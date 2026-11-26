Aaron Rodgers Aunque las opciones son limitadas, el mariscal de campo podría tener una última oportunidad tras su salida de Steelers esta campaña, misma que había dicho que sería la última de su carrera.

Durante esta semana de Thanksgiving, la principal noticia en la NFL han sido las declaraciones de Aaron Rodgers tras abandonar a los Steelers y acusar al entrenador en jefe, Mike McCarthy, de no asistir a juntas de trabajo así como de quedarse dormido durante sesiones de video. Ahora, el tres veces MVP de la NFL podría tener una última oportunidad antes de enfrentar el retiro.

¿Qué es el “waiver” y cuándo termina para Aaron Rodgers?

Al haber sido cortado por los Pittsburgh Steeleres, Rodgers se encuentra actualmente en proceso de “waiver”, un lapso que permite a otros equipos poder firmarlo por tiempo limitado si así lo desea antes de convertirse en agente libre y tener la opción de de firmar con quien quiera.

En el caso del quarterback, la situación es particular porque Pittsburgh lo cortó el miércoles 25 de noviembre, después de que concluyera la fecha límite de intercambios de la NFL (10 de noviembre).

Por esta razón, Rodgers debe pasar por el proceso de waivers, pese a tener más de cuatro temporadas acreditadas en la liga. El plazo para que las franquicias presenten una reclamación es de 24 horas.

¿Qué equipos podrían ir por Aaron Rodgers?

A principio de esta temporada, Rodgers había señalado que este sería su último año en la NFL. A sus casi 43 años, el rendimiento del exmariscal de campo de Jets y Packers ha dejado dudas en la afición y en el cuerpo técnico. No obstante, su experiencia aún podría ayudar a alguna franquicia que todavía espera competir en Playoffs.

New England Patriots

Con Drake Maye lesionado y fuera indefinidamente, el mariscal de campo podría ser una opción para mantener vivas las posibilidades de entrar a Playoff. Los Bills han tomado claramente la delantera por la división este de la Conferencia Americana, pero sus posibilidades matemáticas de llegar como comodines podrían mantenerse.

Baltimore Ravens

Sí, un rival divisional podría ser el próximo destino de Rodgers. Tras perder a Lamar Jackson, el equipo hizo un trade por Jacoby Brissett, quien tampoco ha logrado victorias con el equipo morado. Ahora, con el norte de la Americana completamente competido, la llegada de Rodgers podría ser su último intento de mejorar en la posición y tener una opción.

El posible retiro

Aunque algunos otros equipos como los Philadelphia Eagles, Arizona Cardinals, Indianapolis Colts y Miami Dolphins tienen problemas serios en la posición de quarterback en estos momentos, sus posibilidades de Playoffs son prácticamente nulas, por lo que las opciones para Rodgers se encuentran reducidas en este momento, por lo que el retiro parece la opción más viable para uno de los mejores de su generación.

En su entrevista con Pat McAfee no mencionó el tema de su futuro inmediato. Sin embargo, una vez que concluya el proceso de waivers podríamos tener mayor claridad sobre la decisión final del mariscal.