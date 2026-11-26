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El Total Chess World Championship Tour prometía revolucionar el ajedrez y ofrecer un nuevo formato para determinar al campeón mundial. Después de lo visto en esta primera edición, sin embargo, cuesta encontrar razones para el entusiasmo. Lo que debía ser una gran fiesta del ajedrez terminó convirtiéndose en un espectáculo confuso, agotador y, en muchos aspectos, sencillamente desastroso.

El principal problema fue una contabilidad de puntos extraordinariamente complicada. Las partidas de blitz, rápidas y de ritmo clásico tenían valores diferentes, y el sistema de puntuación resultaba tan confuso que incluso siguiendo de cerca la competición era difícil hacerse una idea clara de la clasificación.

CANTIDAD INTERMINABLE DE PARTIDAS DE BLITZ

A esto se añadió un formato de competición difícil de justificar: los jugadores tenían que disputar una cantidad interminable de partidas de blitz contra el mismo adversario, antes de pasar a otras modalidades. La repetición de enfrentamientos acababa produciendo una sensación de cansancio y monotonía que difícilmente puede considerarse atractiva.

Pero uno de los episodios más llamativos fue la actuación de Magnus Carlsen. El noruego protagonizó un torneo desastroso, con varios defaults (porque no afectaban el resultado final) y un rendimiento muy por debajo de lo que estamos acostumbrados a esperar de él. Obtuvo uno de los peores resultados, si no el peor, de toda su carrera, lo que puso en peligro su permanencia por encima de los 2800 puntos de rating.

La clasificación final dejó a Alireza Firouzja como vencedor, tras imponerse a Anish Giri en el desempate de Armagedón. Giri terminó segundo y Fabiano Caruana ocupó la tercera posición. Carlsen, por su parte, acabó en el puesto 17 de 24, después de ganar su último enfrentamiento contra Vladislav Artemiev.

En definitiva, una experiencia que debería servir de advertencia a los organizadores. Innovar no significa complicar las cosas hasta hacerlas incomprensibles.

ALIREZA (2757) - ABDUSATTOROV(2772)

GAMBITO DE DAMA

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Ag5 Ae7 6.e3 h6 7.Ah4 c6 8.Ad3 Ce4 9.Axe7 Dxe7 10.Axe4 dxe4 11.Cge2 0–0 12.Dc2 Af5 13.0–0 Cd7 14.Cg3 Ag6 15.b4 Cf6 16.b5 Tac8 17.Db3 c5 18.Da3 Tc7 19.Cce2 cxd4 20.Dxe7 Txe7 21.Cxd4 Tc8 22.Tfc1 Tec7 23.Txc7 Txc7 24.a4 Cd5 25.h4 h5 26.a5 Tc5 27.Cge2 Cc7 28.Tb1 b6 29.axb6 axb6 30.Tb3 f6 31.Cc3 Rh7 32.Rh2 Af7 33.Ta3 Ag6 34.Rg3 Rh6 35.Tb3

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(Los jugadores de élite sufren los mismos momentos amargos que sus colegas de menor nivel. Se puede jugar decentemente toda una partida, para arruinarlo todo en un momento de distracción. En México fue muy popular y folclórica la inolvidable frase «El chapo a la larga se equivoca», desconocida por las nuevas generaciones, que nunca supieron que se jugaba ajedrez al aire libre junto a La Casa del Lago, donde, se presume, saltaban los chapulines)

35...Af7?? 36.Cxe4 Axb3 (Ahora 36...Te5, que antes ganaba, falla por 37.Tb4)

37.Cxc5 Ac4 38.Cd7 Cxb5 39.Cxb6 Cxd4 40.exd4 Af1 41.Cd5 Rg6 42.Cf4+ Rf5 43.Cxh5 g5 44.hxg5 fxg5 1-0