Chiefs vs Bills. Chiefs y Bills jugarán desde el nuevo estadio del conjunto de Buffalo. (@Chiefs y @BuffaloBills/X, Wikimedia Commons/Creative Commons)

Los Kansas City Chiefs y Buffalo Bills protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos de la Semana 12 de la temporada regular de la NFL, cuando se midan este jueves 26 de noviembre en el Highmark Stadium, en Orchard Park, Nueva York.

El encuentro cerrará la tradicional triple cartelera del Thanksgiving Day y enfrentará a dos de los principales candidatos a representar a la Conferencia Americana en el próximo Super Bowl.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Chiefs vs. Bills de Thanksgiving Day?

El encuentro entre Kansas City Chiefs y Buffalo Bills se disputará este jueves 26 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Highmark Stadium, inmueble que albergará por primera vez un partido de Thanksgiving.

De acuerdo con el sitio oficial de los Chiefs, los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro en vivo a través de FOX en televisión y mediante la plataforma de streaming FOX One. Otra alternativa será NFL Game Pass, disponible a través de DAZN.

¿Cómo llegan Kansas City Chiefs y Buffalo Bills al partido de Thanksgiving Day?

Los Kansas City Chiefs llegan al compromiso con una marca de ocho victorias y dos derrotas, además de acumular tres triunfos consecutivos. En su encuentro más reciente, los dirigidos por Andy Reid se impusieron por 34-7 a los Arizona Cardinals, con una actuación destacada de Patrick Mahomes, quien registró 324 yardas y tres pases de anotación.

Por su parte, los Buffalo Bills cuentan con el mejor registro de la Conferencia Americana, con nueve victorias y una derrota. Los dirigidos por Sean McDermott acumulan seis triunfos consecutivos, luego de imponerse por 26-9 a los Miami Dolphins durante la Semana 11.

¿Quién estará en el show de medio tiempo del Chiefs vs. Bills?

La agrupación estadounidense de rock Goo Goo Dolls será la encargada de amenizar el espectáculo de medio tiempo del encuentro entre Kansas City Chiefs y Buffalo Bills.

La banda, fundada en Buffalo en 1986 por John Rzeznik y Robby Takac, celebrará cuatro décadas de trayectoria musical con una presentación especial ante los aficionados del conjunto neoyorquino.

Patrick Mahomes vs. Josh Allen: la gran rivalidad de la NFL

La rivalidad entre Patrick Mahomes y Josh Allen se ha consolidado como una de las más importantes de la NFL en los últimos años, al grado de ser comparada con la que protagonizaron Tom Brady y Peyton Manning durante las primeras dos décadas del siglo XXI.

Desde su primer enfrentamiento en octubre de 2020, ambos quarterbacks se han visto las caras en diez ocasiones, con un balance de cinco victorias por lado. Sin embargo, mientras que Allen y los Buffalo Bills dominan los enfrentamientos de temporada regular con una marca de 5-1, Mahomes y los Kansas City Chiefs se han impuesto en sus cuatro duelos de playoffs, incluyendo dos finales de la Conferencia Americana.

Uno de los capítulos más memorables de esta rivalidad se produjo el 23 de enero de 2022, durante la Ronda Divisional de los playoffs, cuando Mahomes necesitó apenas 13 segundos para conducir a los Chiefs a territorio de gol de campo y forzar el tiempo extra, instancia en la que Kansas City terminó imponiéndose por 42-36.

La principal diferencia entre ambos radica en sus logros colectivos. Mientras Patrick Mahomes presume tres títulos de Super Bowl, Josh Allen todavía busca disputar su primero, pese a haberse consolidado como uno de los mejores quarterbacks de su generación.

Ahora, ambos mariscales de campo protagonizarán el undécimo capítulo de su rivalidad durante el Thanksgiving Day de 2026, en un encuentro que podría resultar determinante en la lucha por el liderato de la Conferencia Americana y la ventaja de localía durante los playoffs.

Buffalo Bills harán historia en Thanksgiving Day en su nuevo estadio

Más allá de la rivalidad entre Patrick Mahomes y Josh Allen, el encuentro de este jueves 26 de noviembre marcará un acontecimiento histórico para los Buffalo Bills, que por primera vez desde su fundación en 1960 disputarán un partido como locales durante el Día de Acción de Gracias.

El compromiso también tendrá un significado especial para la afición de Buffalo, pues se celebrará en el nuevo Highmark Stadium, ubicado en Orchard Park, Nueva York, e inaugurado durante la Semana 2 de la temporada 2026 ante los Detroit Lions.