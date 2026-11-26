León vs Cruz Azul. León y Cruz Azul se enfrentarán en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026. (MexSport y Cuartoscuro)

Los Esmeraldas del León y la Máquina Celeste del Cruz Azul se enfrentarán este jueves 26 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en la ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui comenzará su camino hacia el bicampeonato del futbol mexicano ante unos Panzas Verdes que regresan a la Liguilla después de dos torneos de ausencia y que buscarán revancha tras su eliminación a manos de los cementeros en el Clausura 2025.

¿Cómo llegan León y Cruz Azul? Análisis y pronóstico del partido

El León consiguió su clasificación a la Liguilla tras finalizar en la séptima posición de la tabla general con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y cinco derrotas. Los dirigidos por Javier Gandolfi aseguraron su boleto durante la última jornada de la fase regular, luego de imponerse por 2-1 a Santos con una anotación de Ismael Díaz al minuto 90.

Sin embargo, los Esmeraldas llegan al compromiso con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, además de acumular tres partidos consecutivos sin ganar como locales. Una de sus principales cartas ofensivas será el colombiano Díber Cambindo, quien buscará hacer valer su capacidad goleadora ante su antiguo equipo.

Por su parte, el Cruz Azul concluyó la fase regular en la segunda posición de la clasificación general con 32 unidades, producto de diez victorias, dos empates y cinco derrotas. Los cementeros perdieron la oportunidad de finalizar como superlíderes tras caer por 1-0 ante las Chivas del Guadalajara en la última jornada.

Pese a dicho descalabro, los pupilos de Joel Huiqui registran cuatro triunfos en sus últimos cinco encuentros y finalizaron la fase regular como la segunda mejor ofensiva del campeonato, con 37 anotaciones. Asimismo, cuentan con antecedentes favorables frente a los Esmeraldas, a quienes derrotaron por 2-1 durante la Jornada 15 del Apertura 2026 y eliminaron en los Cuartos de Final del Clausura 2025 con un marcador global de 5-3.

La capacidad ofensiva de la Máquina, su momento futbolístico y el dominio que ha ejercido en los enfrentamientos recientes colocan al conjunto capitalino como favorito para llevarse el primer capítulo de la eliminatoria. Cabe recordar que al Cruz Azul le bastará con igualar el marcador global para conseguir su boleto a las Semifinales.

Posibles alineaciones del León vs Cruz Azul para los Cuartos de Final de la Liga MX

Posible alineación del León (4-2-3-1):

Portero: Óscar García.

Óscar García. Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Paúl Bellón y Sebastián Vegas.

Iván Moreno, Jhohan Romaña, Paúl Bellón y Sebastián Vegas. Mediocampistas: Luis Valadez y Rodrigo Echeverría.

Luis Valadez y Rodrigo Echeverría. Mediapuntas: Jesús Lara, Fernando Beltrán y Daniel Arcila.

Jesús Lara, Fernando Beltrán y Daniel Arcila. Delantero: Díber Cambindo.

Posible alineación del Cruz Azul (4-2-3-1):

Portero: Kevin Mier.

Kevin Mier. Defensas: Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos.

Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos. Mediocampistas: Érik Lira y Agustín Palavecino.

Érik Lira y Agustín Palavecino. Mediapuntas: José Paradela, Carlos Rodríguez y Carlos Rotondi.

José Paradela, Carlos Rodríguez y Carlos Rotondi. Delantero: Gabriel Fernández.

¿A qué hora y dónde ver el León vs Cruz Azul de los Cuartos de Final de la Liga MX?

El partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre León y Cruz Azul se disputará este jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nou Camp, ubicado en León, Guanajuato.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de FOX+ en televisión de paga y mediante la plataforma de streaming FOX ONE.