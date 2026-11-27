Broncos vs. Steelers Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de Black Friday de la NFL (Broncos / Steelers)

Como parte de la semana 12 de la temporada regular de la NFL y del juego especial de Black Friday, este día los Broncos visitarán la casa de los Steelers en Pensilvania, para llevar a cabo este ansiado encuentro entre dos defensivas que buscan este importante triunfo rumbo a los playoffs. Aquí te decimos dónde verlo en vivo y cómo llegan ambos equipos.

¿Cuándo y dónde ver en vivo Broncos vs. Steelers?

Este viernes 27 de noviembre se llevará a cabo el juego Broncos vs. Steelers en el Acrisure Stadium, en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados mexicanos podrán disfrutar de este esperado encuentro de la semana 12 de la NFL completamente en vivo a través de plataformas de streaming.

¿Cuándo?: Viernes 27 de noviembre de 2026.

Viernes 27 de noviembre de 2026. Dónde: Acrisure Stadium.

Acrisure Stadium. Horario: A las 14:00 horas

A las 14:00 horas Transmisión: Amazon Prime Video y NFL Game Pass (mediante DAZN).

¿Cómo llegan Broncos y Steelers?

Durante el juego de hoy, ambos equipos tienen mucha presión sobre ellos; por un lado, Mason Rudolph asumirá la responsabilidad de liderar a los Steelers después de la salida de Aaron Rodgers, mientras que Bo Nix tiene el objetivo de continuar la buena racha de Broncos.

Este será un juego fundamental para Pittsburgh Steelers, quienes necesitan la victoria de hoy, ya que tienen un registro de seis victorias y cuatro derrotas, ocupando el lugar dos de la AFC Norte. Además, también se enfrentan a la salida de Aaron Rodgers, quien dejó el equipo por diferencias en cómo se estaban manejando los ataques.

Por otro lado, los Denver Broncos están atravesando una racha de victorias bajo el liderazgo de Sean Payton. Están liderando la AFC Oeste con ocho victorias y dos derrotas; a su vez han conseguido equilibrar su ofensiva y defensiva.

¿Cuáles serán sus próximos partidos?

Los próximos partidos de los Steelers son los siguientes:

Texans vs. Steelers: 6 de diciembre.

Steelers vs. Jaguars: 14 de diciembre.

Ravens vs. Steelers: 20 de diciembre.

Panthers vs. Steelers: 27 de diciembre.

Mientras que los próximos partidos de los Broncos son: