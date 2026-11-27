GP de Qatar, F1. El Cadillac que conduce Sergio Pérez fue el último en las prácticas libres dos por un problema con los cambios de apuesta a punto. (@CadillacF1News_)

Sergio Pérez concluyó en la posición 22 en la segunda práctica libre este viernes en el Gran Premio de Qatar, situación que no sorprende al mexicano pues ya había advertido desde Las Vegas que este fin de semana sería uno de los más complicados para él y Cadillac.

En la primera práctica, Pérez se ubicó en la posición 21 por delante de Valtteri Bottas, pero en la FP2 descendió al puesto 22 con una décima de diferencia respecto al finlandés. Al hablar sobre su jornada del viernes, el mexicano reconoció que hubo un cambio en la configuración del MAC-26.

“Creo que dimos un paso atrás con los cambios de puesta a punto que hicimos, así que tenemos que entenderlo; tuvimos un pequeño problema en el auto con uno de los elementos que cambiamos, fue en la dirección equivocada, así que tendremos que analizarlo a fondo y probablemente dar un paso atrás hacia lo que teníamos en la FP1”, expresó el mexicano en la zona de medios.

Checo Pérez indicó que a pesar de que no eran rápidos en la primera sesión, había un paso positivo: “Era un paso bastante prometedor, especialmente en tanda larga, así que hay muchas cosas por entender ahí. Ahora trataremos de entender qué hicimos mal y partir desde ahí trabajar”.

El mexicano dejó claro que la realidad no fue tan dura dado que ya era un resultado esperado.

“Sabíamos que esta sesión iba a ser muy complicada, así que partiremos desde ahí y veremos qué somos capaces de hacer”, indicó Checo quien sabe tendrá que arrancar desde el fondo de la parrilla en una pista donde es complicado adelantar en pista.

Checo libra la sanción de los comisarios

Sergio Pérez compareció este viernes en el circuito de Lusail por haber llegado tarde a la conferencia de prensa oficial del jueves y tras exponer sus argumentos, el panel de comisarios determinó que, si bien existió una infracción técnica al Artículo B10.1.1.a del reglamento deportivo de la Fórmula 1 y a los artículos 12.2.1.i y 12.2.1.p del Código Deportivo Internacional de la FIA, no se aplica ninguna penalización debido a circunstancias atenuantes fuera del control del tapatío.

Pérez Mendoza reconoció haber llegado 22 minutos tarde al compromiso con los medios de comunicación, sin embargo, explicó que el retraso fue consecuencia de dos imprevistos concatenados durante su traslado a Qatar.