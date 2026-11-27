Selección Mexicana Sub-17 Tras superar la fase de grupos, la Selección Mexicana se preparará para enfrentar la primera ronda de eliminación directa en los dieciseisavos de final en Qatar 2026. Foto: X (@miseleccionesubs)

La Selección Mexicana terminó su fase de grupos como líder del Grupo K y con paso invicto después de tres partidos disputados. El ‘Tricolor’ juvenil logró su boleto a la ronda de eliminación directa, comenzando de nueva cuenta el sueño por ganar este torneo, tal como ya lo hizo en 2005 y 2011. Ahora, el cuadro dirigido por Jürgen Castañeda ya sabe a quién enfrentará en la siguiente ronda.

México se queda con el liderato del Grupo en el Mundial sub-17

En el último partido de la fase de grupos, México y Venezuela quedaron igualados sin goles y empatados también en puntos. Sin embargo, la mejor diferencia de goles del equipo nacional los coloca como el líder del Grupo K por encima de los sudamericanos.

#Sub17 | ¡Líderes e invictos! 👏 Empate ante Venezuela para terminar en lo más alto del Grupo. ¡Estamos en dieciseisavos! 🔥 #HagamosQueSuceda 💚🤍❤️ #ProyectoSelecciones https://t.co/y77gmYWBzc — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 27, 2026

Con esto, también quedan en el noveno lugar entre los doce líderes de grupo. Los siete primeros lograron tener un paso perfecto de nueve puntos. El otro equipo que tuvo siete unidades fue Croacia, quien se queda con el octavo puesto debido a que tiene mejor diferencia de goles.

¿Cuándo juega México los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 y quién será su rival?

A diferencia de otros formatos de Copas del Mundo, este torneo de límite de edad no tiene cruces definidos tradicionalmente, donde los primeros de ciertos sectores se miden a los segundos. En este certamen, algunos de los que quedaron en el tercer sitio también estarán disputando la fase de eliminación directa, por lo que el camino depende de absolutamente todos los resultados.

Tras haber quedado en el primer puesto de su respectivo sector, superando a Venezuela, Rumania y Camerún, El ‘Tricolor’ se enfrentará a Argentina, quien fue el número 12 de la lista de segundos lugares.

El partido se llevará a cabo este lunes 30 de noviembre a las horas 9:00 (CDMX), por lo que te recomendamos poner tu alarma para poder seguir las acciones de este enfrentamiento. El encuentro estará disponible en la señal abierta de Canal 9 de Televisa y a través de su plataforma de streaming Vix.

En cuanto a los cruces, el camino de México incluye a Croacia y a Uruguay como posible segundo rival en caso de avanzar a los octavos de final. Más adelante; España, Irlanda, Costa de Marfil y Uzbekistán se asoman como futuros enfrentamientos,