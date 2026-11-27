Entrenador Nacional. Pedro López confía en el trabajo de la selección nacional de futbol femenil para alcanzar su objetivo. (Foto especial)

Pedro López, entrenador de la Selección Mexicana Femenil, aseguró que tanto él como las jugadoras se mantienen con calma pese a jugarse todo mañana ante Haití en la ronda de los cuartos de final de la Concacaf W Championship.

El técnico reconoció que el trabajo que hicieron a lo largo del proceso les da la seguridad para buscar el boleto a la Copa del Mundo Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Hemos tenido el tiempo suficiente para prepararnos bien a todos los niveles porque hay grandes profesionales trabajando alrededor de estas jugadoras para cuidar todos los detalles. Creo que llegamos a este momento en todos los aspectos como queremos llegar”, expresó López en conferencia de prensa.

En las eliminatorias mundialistas del 2023, la selección de Haití derrotó 3-0 a México en el Estadio BBVA y lo dejó sin posibilidades de clasificar a la Copa el Mundo Femenil que se jugó en Australia-Nueva Zelanda.

Tras esa experiencia Pedro López asegura: “Sabemos lo que tenemos que atacar. Sabemos a lo que nos enfrentamos y las situaciones que podemos tener en defensa. Mentalmente hemos podido gestionar para no llegar estos últimos días con nervios o la incertidumbre de que te pueda hacer salir el día de mañana con dudas. Llegamos bien y todo el mundo quiere que México esté en la próxima Copa del Mundo”.

Este sábado el Tricolor femenil enfrentará a Haití en los cuartos de final de la Concacaf W Championship a las 15:30 horas en Mansfield, Texas. De triunfar México obtendría el boleto directo a Brasil 2027 y en caso de derrota, disputaría el repechaje intercontinental de la FIFA ante el perdedor del partido entre Canadá vs Panamá.