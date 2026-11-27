Pedro López, entrenador de la Selección Mexicana Femenil, aseguró que tanto él como las jugadoras se mantienen con calma pese a jugarse todo mañana ante Haití en la ronda de los cuartos de final de la Concacaf W Championship.
El técnico reconoció que el trabajo que hicieron a lo largo del proceso les da la seguridad para buscar el boleto a la Copa del Mundo Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
- “Hemos tenido el tiempo suficiente para prepararnos bien a todos los niveles porque hay grandes profesionales trabajando alrededor de estas jugadoras para cuidar todos los detalles. Creo que llegamos a este momento en todos los aspectos como queremos llegar”, expresó López en conferencia de prensa.
En las eliminatorias mundialistas del 2023, la selección de Haití derrotó 3-0 a México en el Estadio BBVA y lo dejó sin posibilidades de clasificar a la Copa el Mundo Femenil que se jugó en Australia-Nueva Zelanda.
- Tras esa experiencia Pedro López asegura: “Sabemos lo que tenemos que atacar. Sabemos a lo que nos enfrentamos y las situaciones que podemos tener en defensa. Mentalmente hemos podido gestionar para no llegar estos últimos días con nervios o la incertidumbre de que te pueda hacer salir el día de mañana con dudas. Llegamos bien y todo el mundo quiere que México esté en la próxima Copa del Mundo”.
Este sábado el Tricolor femenil enfrentará a Haití en los cuartos de final de la Concacaf W Championship a las 15:30 horas en Mansfield, Texas. De triunfar México obtendría el boleto directo a Brasil 2027 y en caso de derrota, disputaría el repechaje intercontinental de la FIFA ante el perdedor del partido entre Canadá vs Panamá.