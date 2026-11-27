Yan Diomande La edad del futbolista fue puesta en duda por usuarios de redes. (EFE)

Yan Diomande, futbolista que juega con el Real Madrid, ha sido cuestionado sobre su edad luego de que surgieran supuestas fotos viejas. El delantero marfileño respondió con un mensaje en sus redes sociales.

¿Qué dijo Diomande sobre teoría de edad?

Yan Diomande se ha convertido en una de las jóvenes estrellas emergentes más destacadas del futbol internacional. A sus recién cumplidos 20 años, el jugador marfileño se convirtió en la adquisición más cara del Real Madrid en toda la historia del club, siendo trasladado de Leipzeig por 125 millones de euros en agosto de 2026. Su contrato se extiende hasta 2033. Este año, fue candidato para el premio Golden Boy, que se entrega al mejor jugador por debajo de 21 años. Terminó en segundo lugar después de Pau Cubarsi.

Pero en redes sociales circulan la teoría, similar al escándalo que vivió México con “Los cachirules” de 1988, de que el delantero marfileño falsificó su edad para hacerse pasar por más joven.

Han surgido publicaciones en las que se muestra a Diomande en 2019, donde se señala que el jugador tiene 18 años. Esto significaría que, de ser cierto, actualmente tendría 25 años. No se ha confirmado la autenticidad de las fotos.

Las acusaciones se han hecho entre la seriedad y la broma, con memes del jugador durante eventos históricos como el hundimiento del Titanic circulando en la web, pero hasta el momento no hay una investigación formal al asunto.

Sin embargo, Diomande sintió la necesidad de contestar a todos aquellos que difunden la teoría a través de una publicación de Snapchat, en la cual escribió lo siguiente:

“El internet te permite decir lo que quiera detrás de un monitor a personas a las que nunca tendría el valor de decírselas cara a cara.

“Pero no olviden que las palabras tienen consecuencias y el mundo virtual no te protege de tus responsabilidades.

“Este diciembre, mucha gente se dará cuenta de que no todo pasa sin castigo y que todos tendrán que responsabilizarse de sus acciones. Las máscaras caerán”, publicó Diomande. No dejó claro qué evento en concreto sucederá en diciembre. La documentación oficial indica que el delantero nació el 14 de diciembre en Abiyán, Costa de Marfil.