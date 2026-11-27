PASADO POR AGUA. Bajo la lluvia, La Máquina aprovechó los espacios para sentenciar la goleada

En el estadio de León, el conjunto celeste mostró contundencia, oficio y una notable capacidad para aprovechar los errores de su rival. La gran figura de la noche fue el argentino José Paradela, autor de un doblete que encaminó el triunfo de los visitantes.

Desde los primeros minutos, el León intentó asumir el protagonismo impulsado por el colombiano Diber Cambindo y su compatriota Daniel Arcila, pero la falta de claridad en los últimos metros terminó por pasar factura. Cruz Azul, en cambio, fue letal cada vez que encontró espacios al frente.

Paradela abre el camino celeste

La ventaja llegó apenas al minuto ocho, cuando José Paradela sacó un potente disparo de zurda desde fuera del área que dejó sin opciones al guardameta Óscar García para el 0-1.

León buscó reaccionar, pero no logró conectar con sus hombres de ataque. Mientras tanto, los cementeros continuaron explotando los espacios y ampliaron la diferencia al minuto 30. Un disparo de Nicolás Ibáñez fue desviado por el chileno Rodrigo Echeverría, cambiando la trayectoria del balón y convirtiéndose en el 0-2.

Antes del descanso, los locales tuvieron una oportunidad inmejorable para descontar cuando el portero Andrés Gudiño calculó mal un centro, pero el defensor chileno Sebastián Vegas desperdició la ocasión al enviar su remate fuera de la portería.

Cruz Azul sentencia la eliminatoria

En la segunda mitad, León mantuvo la iniciativa y estuvo cerca de marcar al minuto 55 con un remate de José Alvarado, aunque el balón pasó apenas por un costado.

La respuesta de Cruz Azul fue contundente. Al minuto 66, un error en la salida del conjunto guanajuatense permitió que Paradela recuperara el balón dentro del área y firmara su segundo gol de la noche para el 0-3.

Con un León desordenado y desesperado por acercarse en el marcador, La Máquina aprovechó los espacios para sentenciar la goleada. Al minuto 73, el uruguayo Gabriel Fernández culminó un contragolpe; aunque su primer disparo fue rechazado por el portero, aprovechó el rebote para empujar el balón a las redes y decretar el definitivo 0-4.

Misión casi imposible para León

Con esta amplia ventaja, Cruz Azul llegará con enorme tranquilidad al partido de vuelta que se disputará el próximo domingo en el Estadio Azteca, donde buscará confirmar su boleto a las semifinales.

Por su parte, León necesitará una remontada histórica para mantenerse con vida en la lucha por el campeonato, luego de una actuación en la que pagó caro cada desconcentración defensiva ante un rival que exhibió toda su jerarquía y pegada ofensiva.