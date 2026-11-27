México vs Venezuela Último enfrentamiento para el Tricolor en la fase de grupos. (miseleccion.mx/fvf.com)

México se enfrentará a Venezuela este viernes 27 de noviembre en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17. Conoce a qué hora y dónde sintonizar este partido.

¿A qué hora es partido México vs Venezuela?

Hoy se decide el líder del Grupo K. Esto a su vez determinará quién será el rival de México en dieciseisavos.

Tanto México como Venezuela llegan con dos partidos ganados y 6 puntos en la tabla al enfrentamiento, con la diferencia de que México ha anotado 5 goles y no ha recibido goles en contra, mientras que Venezuela ha anotado 3 goles y recibido 1 en contra.

El cuadro Tricolor necesita ganar o empatar para conservar su lugar en la cima de la tabla y así enfrentar a uno de los mejores terceros en la siguiente fase. Cabe destacar que algunos de los equipos que juegan hoy se disputan su posición en los mejores segundos y terceros, por lo que será al final de la jornada que se conocerá con certeza quién será el rival de México en la siguiente fase.

El juego México vs Venezuela se llevará a cabo a las 10:00 horas en la Aspire Zone de Catar.

¿Dónde ver partido de México vs Venezuela?

El duelo entre el Tricolor y la Vinotinto podrá sintonizarse a través de TUDN o el Canal 9. También puedes verlo a través de la plataforma de streaming ViX.

¿Qué otros partidos se jugarán hoy en el Mundial sub-17?

Colombia vs Serbia: 7:00

Honduras vs Japón: 7:00

Costa Rica vs Brasil: 8:00

Irlanda vs Tanzania: 8:00

Argelia vs República Dominicana: 9:00

Montenegro vs Chile: 9:00

Rumania vs Camerún: 10:00

Puedes sintonizar todos los partidos a través de ViX.