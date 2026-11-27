BILLAR. La mesa no tiene troneras: tiene rodeos.

Un martes, poco antes de medianoche, un salón de billar conserva encendida una sola lámpara. Bajo ese círculo de luz, el paño azul parece una oficina que ha decidido no cerrar. Una mujer inclina el cuerpo sobre la mesa; el taco le sale por debajo de la barbilla con la lentitud de quien firma algo comprometedor. Hay una blanca, una amarilla y una roja. Ninguna puede desaparecer: la mesa de carambola no tiene troneras. Lo que quedó mal colocado en el tiro anterior permanece allí, a la vista, con la indiscreción de los asuntos sin resolver.

En las tres bandas la bola propia debe tocar las otras dos, pero antes de alcanzar la segunda tiene que haber golpeado, como mínimo, tres bandas. La regla fue pensada por alguien que sospechaba de las soluciones inmediatas. Una carambola directa puede ser muy hermosa para el ojo y, sin embargo, no cuenta. En esta mesa llegar pronto es una forma técnica de llegar mal.

Las orillas llevan incrustados pequeños puntos blancos: los diamantes. No decoran la madera; la dividen en medidas y permiten calcular por dónde una bola saldrá convertida en otra cosa. El jugador los mira, resta distancias, corrige por el efecto y por la velocidad. Después finge naturalidad, que es el último lujo del que ha hecho cuentas suficientes.

El golpe ocurre antes de tocar la bola

Antes del golpe hay un pequeño teatro de objetos. El cubito de tiza azul pasa por la suela de cuero; el jugador limpia con la palma una partícula imaginaria del paño; el taco avanza y retrocede sin decidirse. La blanca sigue inmóvil, pero ya trabaja. Un milímetro arriba del centro la hará correr; a un costado, girará con efecto; demasiado abajo, puede salir disparada con esa furia que en los salones de billar se llama, por pudor, accidente.

El espectador ve tres bolas y un hombre inclinado. La mesa ve una ruta: salida hacia la banda larga, rebote en la corta, vuelta por la otra larga, roce calculado con la primera bola y llegada a la segunda. El tiro existe antes que el movimiento; el golpe sólo le concede permiso para hacerse público. Por eso los buenos jugadores parecen demorarse: no están pensando mucho, están tratando de no estorbar a una decisión que ya tomó la geometría.

Cuando por fin suena el taco, la mano queda destituida. En el tenis todavía se puede correr detrás del error; aquí, después del impacto, el cuerpo es un espectador con mejor asiento. La bola rueda durante unos segundos y expone la calidad completa de la idea: fuerza, giro, ángulo, paciencia. El paño, calentado por debajo para que la humedad no le quite velocidad, recibe ese expediente sin simpatía y lo devuelve en silencio.

Pensar es tocar las bandas correctas

La blanca roza la amarilla, apenas un saludo, y va hacia la primera banda. La madera no la rechaza: le cambia la biografía. Sale con un ángulo que no traía, recoge el giro que el taco le dejó escondido y llega a la banda corta con menos velocidad y más destino. La tercera banda no es un obstáculo final sino una oficina de tránsito: certifica que el rodeo ha sido suficiente y la deja pasar.

Ahí el salón baja la voz. La carambola no admite aproximaciones sentimentales. Un poco más de fuerza y la blanca pasa de largo, sin siquiera dignarse a mirar la roja; un poco menos y llega tarde, que en este juego es otra modalidad del fracaso. La mesa no juzga intenciones ni concede puntos por haber tenido una idea interesante. Conserva las consecuencias donde todos puedan verlas, precisamente porque no tiene agujeros donde esconderlas.

Se oye el clic: breve, seco, desproporcionado respecto del viaje que lo produjo. Es un punto, pero nadie celebra demasiado. En las tres bandas, acertar concede el derecho de seguir jugando, es decir, de enfrentarse de inmediato a una nueva disposición de las bolas. Mientras el jugador endereza la espalda, la blanca, la amarilla y la roja terminan de acomodarse en lugares que ningún cálculo había previsto. La mesa sin troneras ha hecho lo suyo: no guardó nada; simplemente inventó el próximo rodeo.