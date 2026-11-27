Semifinales al momento Las semifinales van tomando forma luego de los resultados de los partidos de ida.

Terminaron los partidos de ida de los cuartos de final en la Liga MX. Tres equipos lograron sacar ventaja, mientras que una eliminatoria permanece en empate de cara a los duelos definitivos de cuartos de final. Cruz Azul fue el único visitante que obtuvo una victoria en el primer enfrentamiento y puso prácticamente pie y medio en la siguiente ronda. Por su parte, América se colocaría en este momento como uno de los semifinalistas, pero gracias a la posición en la tabla.

Cuartos de final de la liga MX al momento | Apertura 2026

Semifinales de Liga MX al momento Toluca y Pachuca lograron aprovechar la localía para tomar ventaja en la eliminatoria, mientas que América se mantiene por posición en la tabla.

Cruz Azul (2) vs (8) Pachuca

‘La Máquina’ dio un golpe de autoridad en este primer juego de la fase de eliminación directa al imponerse 0-4 a León. Los actuales campeones cerrarán en casa una eliminatoria donde tendrían que perder por cinco goles de diferencia para ser eliminados, algo que nunca ha ocurrido en la historia de las liguillas. Por su parte, un golazo de Oussama Idrissi le dio a Pachuca la ventaja en el tiempo de compensación y salió expulsado. Ahora, los Tuzos tienen la delantera, pero deberán aguantar 90 minutos en la cancha del Estadio Akron este próximo domingo.

América (3) vs (5) Toluca

Las Águilas jugaron la mayor parte de su partido ante Monterrey con ventaja numérica tras la expulsión de Ricardo Chávez en el primer tiempo. Sin embargo, el encuentro quedó empatado sin goles. En este momento, los azulcremas tienen la ventaja gracias al criterio de desempate de la posición en la tabla, por lo que el empate le sigue bastando para seguir adelante. Mientras tanto, los ‘Diablos’ aprovecharon la localía y se impusieron a los rojinegros del Atlas con dos goles de diferencia. Antonio Mohamed busca despedirse de este equipo con un título luego de anunciar que dejará el puesto de entrenador en cuanto termine su participación en este torneo.