INDISCUTIBLE. Kimi Antonelli de Italia, lo vuelve a hacer. (NOUSHAD THEKKAYIL/EFE)

La superioridad de Mercedes volvió a mostrarse en el Gran Premio de Catar, donde la escudería de Brackley, ya con el Campeonato Mundial de Constructores asegurado, protagonizó un nuevo doblete gracias a la victoria de Andrea Kimi Antonelli y el segundo lugar de George Russell.

El joven piloto italiano coronó un fin de semana casi perfecto al aprovechar los inconvenientes que afectaron a su compañero de equipo para tomar el liderato y construir una ventaja aplastante. Con un ritmo inalcanzable para el resto de la parrilla, Antonelli cruzó la meta con casi 30 segundos de ventaja, confirmando su creciente protagonismo dentro de la Fórmula 1 y consolidándose como una de las grandes figuras del campeonato.

Russell vuelve a sufrir la mala fortuna

La carrera parecía encaminada para George Russell, quien partió desde la pole position y aspiraba a recortar distancias en la lucha por el tercer puesto del Mundial. Sin embargo, la fortuna volvió a darle la espalda cuando un fragmento de poliestireno terminó alojado en el fondo plano de su monoplaza tras una salida de pista de Arvin Lindblad.

El incidente provocó daños aerodinámicos que redujeron considerablemente el rendimiento del Mercedes número 63. Russell expresó posteriormente su molestia por la ausencia de un Virtual Safety Car en los primeros compases de la competencia, aunque reconoció sentirse satisfecho por haber podido conservar el segundo lugar y completar el doblete para su equipo.

Piastri completa el podio; Red Bull y McLaren, lejos del ritmo

Detrás de los Mercedes apareció Óscar Piastri, quien confirmó el buen cierre de temporada de McLaren al terminar en la tercera posición. El australiano logró contener durante gran parte de la prueba a Max Verstappen, cuyo monoplaza presentó daños visibles en los pontones, situación que el propio neerlandés reveló tras la carrera.

Por su parte, Lando Norris vio comprometidas sus aspiraciones desde la arrancada debido a una deficiente salida que le impidió mantenerse en contacto con los líderes. El británico nunca encontró el ritmo necesario para pelear por el podio y terminó resignado a un papel secundario.

Checo se queda lejos

Por su parte el piloto mexicano Sergio Checo Pérez tuvo una actuación discreta en el Gran Premio de Catar, donde no logró involucrarse en la pelea por los puestos de honor y terminó lejos del protagonismo mostrado por los pilotos de Mercedes, McLaren y Red Bull.

El de Jalisco enfrentó dificultades para encontrar ritmo competitivo a lo largo de la carrera, en una fecha dominada ampliamente por Andrea Kimi Antonelli y George Russell, por lo que sumó puntos limitados en su intento por cerrar la temporada de manera positiva antes de la última cita del calendario en Abu Dabi. Su desempeño reflejó las complicaciones que ha enfrentado durante buena parte de la campaña, en una parrilla cada vez más competitiva y con diferencias mínimas entre los principales equipos.

Ferrari decepciona y Alonso abandona

La nota negativa volvió a recaer en Ferrari, que mostró un rendimiento muy por debajo de las expectativas. Ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton tuvieron argumentos para involucrarse en la pelea con Mercedes, McLaren o Red Bull, alimentando las dudas sobre el verdadero potencial de la escudería italiana en este tramo final de la campaña.

Mientras tanto, los españoles vivieron una jornada complicada. Fernando Alonso tuvo que abandonar debido a problemas eléctricos en su Aston Martin, sumando otro episodio frustrante a una temporada llena de dificultades. En tanto, Carlos Sainz finalizó con evidente inconformidad tras la falta de competitividad de su Williams en la batalla de la zona media.

Con el campeonato prácticamente definido, la Fórmula 1 se prepara para bajar el telón en Abu Dabi, una cita que, más allá de definir posiciones menores en la clasificación, servirá como primer vistazo a los proyectos y desarrollos que marcarán el camino hacia la temporada 2027. Mercedes llega como el gran referente del momento, mientras Antonelli continúa consolidando su candidatura para convertirse en la próxima gran estrella de la máxima categoría.