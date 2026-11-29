¿Y si sí? La Selección Mexicana Femenil celebra su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 tras asegurar su boleto en el Campeonato Concacaf W 2026. (@Miselecionfem)

¿Y si sí? La Selección Mexicana Femenil volverá a disputar una Copa Mundial de la FIFA.

El conjunto nacional derrotó 4-2 a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026 y aseguró uno de los boletos directos para el Mundial Femenino de Brasil 2027. Además, el triunfo le permitió clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con este resultado, México disputará su cuarta Copa Mundial Femenina, luego de participar en las ediciones de Estados Unidos 1999, Alemania 2011 y Canadá 2015.

El equipo regresa al torneo tras quedar fuera de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023.

¿Cuándo será el Mundial Femenino 2027?

La Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 se jugará del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

Será la primera edición del torneo organizada en Sudamérica y contará con la participación de 32 selecciones nacionales.

La final está programada para disputarse en el legendario estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

¡ESTAMOS DE VUELTA! 🇲🇽 Vamos con todas a Brasil 2027. ¡Este sueño lo soñamos y lo celebramos juntas! #FechaFIFANoviembre | #VamosConTodas | #AhoraYSiempre https://t.co/N3SieF7S4W — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 29, 2026

¿Quiénes son las principales figuras de México?

El plantel dirigido por el español Pedro López combina experiencia internacional con futbolistas consolidadas en la Liga MX Femenil. Entre las jugadoras más destacadas se encuentran:

Lizbeth Ovalle. La atacante de Tigres fue la figura ante Haití al marcar un doblete y aportar una asistencia. Es considerada una de las futbolistas más desequilibrantes del continente.

Rebeca Bernal. Capitana del equipo nacional y referente defensiva. Destaca por su liderazgo, capacidad para iniciar el juego desde la zaga y experiencia internacional.

Diana Ordóñez. Delantera que abrió el marcador frente a Haití y se ha consolidado como una de las principales opciones ofensivas de la selección.

Maricarmen Reyes. Mediocampista con llegada al área, anotó el tercer gol en la victoria que selló la clasificación mundialista.

Esthefanny Barreras. Portera titular del Tricolor, quien fue determinante al detener un penal durante el encuentro frente a Haití.

¿México puede competir por la Copa del Mundo?

La Selección Mexicana Femenil ocupa actualmente el puesto 28 del Ranking Mundial Femenino de la FIFA, su mejor posición desde 2022.

El equipo dirigido por Pedro López ha mostrado una tendencia ascendente gracias a sus resultados recientes, incluida la clasificación al Mundial de Brasil 2027, aunque aún se encuentra por detrás de las principales potencias del futbol femenil, como Estados Unidos, España, Inglaterra, Alemania y Francia.

La próxima actualización oficial del ranking está programada para el 7 de diciembre de 2026.