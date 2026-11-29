Chivas vs Pachuca: en qué canal y a qué hora pasan el partido en vivo Foto: La Crónica

La Liguilla del Apertura 2026 entra en una de sus etapas más emocionantes y Chivas tendrá que responder ante su afición si quiere mantenerse en la pelea por el campeonato. El Guadalajara recibe a Pachuca en el partido de vuelta de los cuartos de final, una eliminatoria que se complicó para los rojiblancos después de perder 2-1 en el primer encuentro.

El equipo dirigido por Gabriel Milito tendrá que aprovechar su condición de local en el Estadio Akron para buscar el resultado que le permita instalarse entre los cuatro mejores del torneo. Sin embargo, aunque los Tuzos llegan con ventaja en el marcador global, el Rebaño tiene un argumento importante a su favor: terminó como líder de la clasificación general, mientras que su rival consiguió el último boleto directo a la Liguilla desde la octava posición.

¿En dónde y a qué hora juegan Chivas vs Pachuca?

El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se disputará este domingo 29 de noviembre de 2026, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

El escenario será el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco, donde el Guadalajara buscará remontar ante su público y conseguir el boleto a las semifinales de la Liga MX.

¿En qué canal ver el partido Chivas vs Pachuca?

Los aficionados que quieran seguir el encuentro entre Guadalajara y Pachuca podrán hacerlo mediante Amazon Prime Video, plataforma que tendrá la transmisión en streaming para México.

Posibles alineaciones de Chivas y Pachuca

Chivas

Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Fernando González, Omar Govea, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval.

Pachuca

Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas, Alan Bautista, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro, Kenedy, Nicolás Vallejo y Salomón Rondón.

Previa del partido: cómo llegan Chivas y Pachuca

El Guadalajara llega a este compromiso con la presión de tener que buscar el resultado después de perder 2-1 en el Estadio Hidalgo. Los rojiblancos comenzaron ganando gracias a un autogol de Eduardo Bauermann, quien terminó enviando el balón a su propia portería durante los primeros minutos.

Sin embargo, Pachuca consiguió reaccionar y encontró en Oussama Idrissi a su principal protagonista. El atacante marcó el empate durante la segunda mitad con una definición por encima del guardameta Raúl Rangel y, cuando el encuentro parecía encaminado a terminar igualado, volvió a aparecer con un disparo de larga distancia que puso el 2-1 definitivo.

La victoria de los Tuzos les permitió tomar ventaja en la eliminatoria, aunque la expulsión de Idrissi cambió el panorama para el partido de vuelta. El futbolista recibió una segunda tarjeta amarilla durante la celebración de su segundo gol y quedó suspendido para el siguiente compromiso.

Para Chivas, la principal tarea será mejorar su contundencia y evitar que Pachuca encuentre espacios para lastimarlo en las transiciones. El equipo de Gabriel Milito tendrá que asumir la iniciativa, pero sin descuidar su zona defensiva, especialmente ante un rival que ha demostrado capacidad para aprovechar los errores.