Volkswagen de México y el SITIAVW logran acuerdo salarial y contractual del 13.16% global a 24 meses

El acuerdo garantiza el reingreso de los 611 trabajadores que fueron dados de baja a inicios de septiembre, tras el cierre de un turno productivo en la planta armadora de vehículos y asegura la plantilla laboral actual.

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La negociación se mantuvo abierta después de que los trabajadores determinaran, mediante voto personal, libre, directo y secreto, no aprobar el convenio presentado previamente. Ante ese resultado, la STPS y el CFCRL hicieron un llamado a las partes para retomar el diálogo, mantener abiertas las vías de negociación colectiva y trabajar en la construcción de un nuevo entendimiento.

Los puntos clave del acuerdo son los siguientes:

Protección laboral: El convenio garantiza el reingreso de los 611 trabajadores que habían sido dados de baja a principios de septiembre tras el cierre de un turno productivo, asegurando la plantilla actual.

Ajuste para 2026: Representa un incremento global de 9.41%, el cual contempla un aumento salarial de 0.38% para 447 especialistas, un incremento de 0.25% al fondo de ahorro y un pago único de 17,800 pesos para 6,601 técnicos.

Proyección para 2027: Se pactó un aumento de 3.5% al salario basado en la inflación y un ajuste de 0.25% al fondo de ahorro, totalizando un alza de 3.75%.

Stephan Meier, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos de Volkswagen de México, señaló que este convenio representa el mayor esfuerzo viable ante los retos globales de la marca y envía una señal positiva del equipo en México.