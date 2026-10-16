Type 01 una nueva era eléctrica para Jaguar

Type 01 Jaguar

Jaguar estrenó en Nueva York su nuevo modelo Type 01, con el cual retoma la filosofía original de su fundador, Sir William Lyons: “Copy Nothing” (“No copiar nada”). El modelo es el siguiente paso en la transformación de la marca hacia una era totalmente eléctrica.

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Diseñado, desarrollado y fabricado en el Reino Unido, el Type 01 es el primer Jaguar de producción creado sobre la Jaguar Electric Architecture (JEA), una plataforma dedicada que permite un enfoque completamente nuevo en términos de diseño, proporciones y experiencia para los ocupantes.

Como un GT de lujo de cuatro puertas, el Type 01 encarna la renovada visión de Jaguar sobre el lujo moderno, combinando diseño impactante, artesanía e innovación para crear una presencia inconfundible. Estará a la venta a principios de 2027, y las primeras entregas están previstas a mediados de ese mismo año.

El prefijo “Type” es un vínculo con el origen de la marca inglesa, con modelos como el pionero E-Type. El primer cero hace referencia a cero emisiones al tratarse de un vehículo 100% eléctrico. Y el “1” haca alusión de que es el primer modelo del nuevo linaje que distinguirán a los futuros vehículos de Jaguar.

Este superdeportivo 100% eléctrico será el Jaguar más aerodinámico de toda la historia: Las entradas de aire activas, un alerón desplegable de tres etapas y la optimización del flujo de aire permiten alcanzar un coeficiente aerodinámico de 0.23.

Pero también será el más potente, gracias a sus 1.030 Hp y 1,365 Nm de torque de su tren motriz que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3.2 segundos. Impulsado por una arquitectura eléctrica de 850 voltios, ofrece una autonomía WLTP de 720 km.