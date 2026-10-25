Antes de rentar, contratar o comprar en Jalisco: qué se puede verificar y dónde

La identidad, la cédula profesional, el proveedor y el inmueble pueden revisarse en registros oficiales antes de firmar. Con alrededor de 865 posibles fraudes inmobiliarios estimados en el estado, la revisión toma poco tiempo y puede evitar una pérdida mayor.

“Hay otra persona interesada; si usted no transfiere hoy, pierde el departamento”. La frase es habitual en las operaciones inmobiliarias. No prueba que se trate de un fraude, pero sí justifica detenerse a revisar, porque buena parte de los datos del asesor, del propietario y del inmueble puede comprobarse en registros oficiales antes de pagar.

La diputada de Movimiento Ciudadano Gabriela Cárdenas Rodríguez estimó a inicios de octubre que en Jalisco hay alrededor de 865 posibles casos de fraude inmobiliario. También advirtió que la cifra podría ser mayor, porque no todas las víctimas denuncian. Lo dijo al presentar una iniciativa para que la acreditación de los asesores inmobiliarios sea obligatoria: hoy es voluntaria, y de más de 4 mil 500 asesores que trabajan en el estado, solo unos 258 están acreditados.

La revisión puede resumirse en tres comprobaciones: que los datos de la persona coincidan entre sí, que cada documento pueda confirmarse ante la autoridad que lo expidió y que el dinero vaya a quien firma el contrato.

Identidad y profesión

La CURP se consulta en gob.mx/curp con el nombre completo, la fecha de nacimiento, el sexo y el estado de nacimiento. Si la clave que entrega el Registro Nacional de Población no coincide con la que presentó la persona, la diferencia debe aclararse antes de firmar. La consulta confirma que los datos existen, no que quien los presenta sea su titular.

El Instituto Nacional Electoral tiene una consulta pública para saber si una credencial para votar está vigente y registrada en la lista nominal, con los datos impresos en la propia credencial. El resultado complementa el cotejo del original con la persona que lo muestra; no lo reemplaza.

En el caso de abogados, contadores, arquitectos o médicos, la cédula puede buscarse por nombre en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. Conviene confirmar que la profesión registrada corresponda al servicio que se va a contratar.

Proveedores y empresas

El SAT publica la lista de contribuyentes que, de acuerdo con el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, emiten facturas por operaciones presuntamente inexistentes. La lista distingue entre los casos presuntos y los definitivos, y la diferencia importa: solo el listado definitivo confirma la irregularidad, y en ese caso el SAT puede desconocer las facturas que esas empresas emitieron. Una coincidencia debe revisarse con el RFC completo y con apoyo de un contador antes de tomar cualquier decisión.

El nombre del titular de la cuenta bancaria también debe coincidir con el de la persona o empresa que firma el contrato. Si se pide transferir a la cuenta de un tercero, lo prudente es pedir la explicación por escrito antes de enviar el dinero.

Casas y departamentos

En una compraventa o un arrendamiento, la foto de una escritura o la descripción de un anuncio no bastan. El certificado de libertad de gravamen, que expide el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Jalisco, informa si el inmueble tiene hipotecas, embargos u otras cargas inscritas. También permite comparar el nombre del propietario con el de quien ofrece la operación. Se tramita con los datos registrales del inmueble, como el folio real que suele aparecer en la escritura, y no es inmediato.

El certificado solo refleja lo inscrito en el registro. Por eso, en una compra conviene que una notaría elegida por el comprador revise la operación y confirme que quien vende tiene facultades para hacerlo.

La existencia de la notaría y del notario también puede confirmarse: la Secretaría General de Gobierno supervisa a las notarías del estado a través de su Dirección de Visitaduría Notarial. La precaución tiene fundamento. En agosto, la Fiscalía del Estado cateó en La Estancia, Zapopan, un local que operaba como notaría pirata, donde una compradora pagó 640 mil pesos por una propiedad en Tlajomulco y recibió documentos con firmas falsificadas.

Cuando son varias fuentes

Cada consulta responde una pregunta, y en decisiones como contratar a alguien que manejará dinero o rentar a una persona desconocida suelen ser varias. Existen servicios que concentran en un solo reporte la consulta de fuentes judiciales, fiscales, de personas políticamente expuestas y de listas de sanciones nacionales e internacionales. Uno de ellos es tverifico.mx, que indica la fuente y la fecha de cada dato y advierte cuando una coincidencia es solo por nombre, porque puede tratarse de otra persona. Una herramienta así ahorra tiempo, pero no decide si alguien es confiable ni sustituye la consulta directa al registro cuando hay dinero o un inmueble de por medio.

Señales para detenerse

Un precio muy por debajo del mercado, sin una explicación que pueda comprobarse.

La presión para depositar el mismo día porque “hay otros interesados”.

Pagos en efectivo o a cuentas que no están a nombre de quien firma el contrato.

Documentos que solo se muestran en foto o en PDF, sin posibilidad de cotejarlos.

La imposibilidad de visitar el inmueble o de hablar con el propietario.

Un asesor que no puede mostrar su acreditación ni explicar quién es el dueño.

Los supuestos remates bancarios y los cobros por adeudos que hay que pagar para “liberar” una propiedad merecen especial cuidado. La Fiscalía de Jalisco ya alertó sobre ambos esquemas. No todos los remates son fraudulentos, pero una oferta que exige dinero por adelantado sin permitir revisar el expediente justifica una pausa.

Verificar no es exhibir

Quien pide datos para rentar un inmueble o contratar un servicio debe explicar para qué los usará y solicitar solo los indispensables. Desde el 21 de marzo de 2025 rige una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. La autoridad en la materia ya no es el INAI, que desapareció, sino la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Publicar en redes sociales la información de una persona, o presentar una coincidencia como si fuera una acusación, puede perjudicar a alguien que no tiene relación con el caso.

Si el pago ya se hizo

Lo primero es reunir mensajes, anuncios, contratos, comprobantes de transferencia, números telefónicos y documentos, y avisar de inmediato al banco para reportar el movimiento. Después corresponde presentar la denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco con toda la información disponible. El reporte anónimo al 089 ayuda, pero no sustituye una denuncia formal.

Si algo no cuadra, lo prudente es no transferir hasta tener una explicación por escrito y comprobarla en la fuente correspondiente. Que una oferta exija decidir hoy no cambia lo que hace falta saber antes de pagar.