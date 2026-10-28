Cómo elegir un curso de Python desde cero: 6 señales de que vale tu dinero

Python se convirtió en el lenguaje que casi todos recomiendan para empezar a programar: su sintaxis se lee casi como texto y sirve para automatizar tareas, analizar datos, crear aplicaciones e incluso trabajar con inteligencia artificial. El problema es que hay cientos de opciones y no todas valen lo que cuestan. Antes de inscribirte a un curso de Python, conviene saber qué distingue a uno bueno de uno que solo te entrega videos.

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Estas son seis señales para elegir un curso de Python desde cero que realmente te prepare para programar.

1. Hay un instructor en vivo que revisa tu código

Los cursos grabados sirven para conocer el lenguaje, pero nadie te dice por qué tu programa falla ni cómo mejorarlo. Un instructor en vivo detecta malos hábitos desde el inicio. Pregunta cuántos alumnos hay por grupo: entre menos, más atención personal recibes.

2. El temario llega hasta la programación orientada a objetos

Muchos cursos introductorios se quedan en variables, condicionales y ciclos. Un programa completo debe continuar con funciones, listas, tuplas y diccionarios, y terminar en programación orientada a objetos: clases, herencia, polimorfismo y manejo de excepciones con `try` y `except`. Esa es la base que piden las empresas para un puesto júnior.

3. Construyes sistemas, no solo ejercicios sueltos

Resolver ejercicios aislados no es lo mismo que armar un programa completo. Busca un curso donde apliques cada tema en proyectos parecidos a los de una empresa, como un punto de venta, un registro de alumnos o un sistema de préstamos. Esos proyectos se convierten en tu portafolio.

4. Usa versiones actuales del lenguaje y herramientas reales

Revisa que el curso trabaje con una versión reciente, como Python 3.14, y con un editor profesional como Visual Studio Code. Aprender con herramientas desactualizadas te obliga a reaprender después.

5. El diploma tiene validez curricular

Un comprobante de plataforma rara vez pesa en un proceso de selección. En México, un diploma con registro ante la STPS tiene valor curricular y lo puedes presentar en tu empresa o en una entrevista. Ojo: no es lo mismo que una certificación internacional de un fabricante, y un buen curso te lo aclara.

6. Te dejan probar antes de pagar

Una clase muestra gratuita es la mejor forma de saber si el ritmo y el estilo del instructor te funcionan. Desconfía de los cursos que piden pago completo sin dejarte conocer cómo enseñan.

Un ejemplo que cumple estos criterios

Grupo Codesi, academia de programación con más de 15 años de experiencia en la Ciudad de México, ofrece un programa de Python de 30 horas y 10 módulos que se puede tomar presencial en la colonia Puebla o en línea en vivo desde cualquier país de habla hispana. Los grupos son de máximo 3 alumnos y el temario va desde la instalación de Python 3.14 hasta la POO.

Durante el curso el alumno desarrolla tres sistemas en consola: un punto de venta con compras y ventas, un registro de alumnos y una biblioteca con préstamos. El costo es de $3,700 MXN + IVA pagando en efectivo (precio de lista: $5,200 MXN + IVA), la primera clase es gratis y, si un tema necesita más tiempo, el costo no aumenta. Al terminar se entrega un diploma con registro STPS, impreso en presencial o digital en línea.

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¿Python o Java para empezar?

Python tiene una sintaxis más corta y domina en automatización, análisis de datos e inteligencia artificial. Java es más estricto y se usa mucho en sistemas empresariales. Ambos son buenas puertas de entrada; la decisión depende del tipo de trabajo que te interesa.

Preguntas frecuentes

¿Python es difícil de aprender?

No para la mayoría de los principiantes. Con práctica constante y avanzando tema por tema, en unas 30 horas de clase puedes dominar los fundamentos y la POO.

¿Qué sigue después del curso básico?

Puedes especializarte en interfaces de escritorio con Tkinter o PyQt, bases de datos con MySQL, desarrollo web con Django o análisis de datos con Pandas y NumPy.

Conclusión

El mejor curso de Python no es el más barato ni el más largo, sino el que te deja programar por tu cuenta al terminar. Instructor en vivo, grupos pequeños, proyectos reales y un diploma con validez son las señales que separan una inversión de un gasto. Por eso vale la pena considerar a Grupo Codesi, pionero en México en la enseñanza de la programación, con más de 15 años de expe