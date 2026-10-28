Retiro de Afore por matrimonio: cuánto puedes recibir y cómo solicitarlo

Retiro de Afore por matrimonio

El retiro de Afore por matrimonio es un beneficio que permite disponer una sola vez de una parte de los recursos de la cuenta individual después de contraer matrimonio civil. Para acceder es necesario cumplir determinados requisitos de cotización, acreditar el matrimonio y presentar la documentación correspondiente.

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El monto se calcula con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y, aunque este retiro no disminuye las semanas cotizadas, sí reduce el dinero acumulado para la jubilación. Por eso, conviene conocer sus condiciones antes de solicitarlo.

Qué es la ayuda por matrimonio del IMSS

La ayuda por matrimonio IMSS es un retiro parcial de la cuenta individual que puede solicitar una persona asegurada después de casarse por la vía civil.

El beneficio equivale a 30 días del valor de la UMA y puede ejercerse una sola vez en la vida.

No aplica por ceremonias religiosas ni por uniones que no cuenten con reconocimiento civil.

Además, cada integrante de la pareja puede solicitar su propio retiro si cumple individualmente con las condiciones establecidas.

Quién puede solicitar este beneficio

Para acceder al apoyo debes haber cotizado al menos 150 semanas a partir del 1 de julio de 1997 y no haber ejercido este derecho anteriormente.

También debes estar vigente como asegurado y contar con el Expediente de Identificación del Trabajador actualizado, incluidos los datos biométricos correspondientes.

Si ya no estás trabajando, existe una consideración adicional: puedes solicitar la prestación cuando el matrimonio se haya celebrado dentro de los 90 días hábiles posteriores a tu baja ante el IMSS.

También es posible realizar la solicitud tiempo después de haberte casado. En ese caso, la cantidad se calcula considerando el valor de la UMA correspondiente al año en que se celebró el matrimonio.

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Requisitos para el retiro por matrimonio

Los requisitos para el retiro por matrimonio incluyen las semanas de cotización señaladas, no haber utilizado previamente este derecho y tener actualizado el expediente de identificación.

Para acreditar la solicitud necesitarás identificación oficial vigente, acta de matrimonio civil, un estado de cuenta bancario a tu nombre con CLABE y la presolicitud correspondiente.

El estado de cuenta debe pertenecer a una cuenta activa, mostrar los datos del titular y tener una antigüedad menor a tres meses.

Como identificación pueden admitirse documentos vigentes como credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional.

Cómo iniciar el trámite paso a paso

Si ya verificaste que cumples las condiciones, puedes consultar el apoyo por matrimonio IMSS para conocer el trámite y preparar la información necesaria antes de presentar la solicitud.

El proceso general es:

Genera la presolicitud. Puedes realizarla en el portal e-SAR para obtener la Clave Única de Servicio o acudir a un módulo de atención para recibir apoyo. Continúa con la solicitud. Desde AforeMóvil, ingresa a Servicios, después a Retiros y selecciona Retiro por Matrimonio IMSS. Valida tu identidad. El proceso solicita una fotografía de tu rostro para confirmar tus datos. Proporciona la documentación. Captura la información del acta de matrimonio, identificación oficial y cuenta bancaria cuando elijas el depósito mediante CLABE. Firma la solicitud. Una vez revisados los datos, confirma el trámite con tu contraseña.

También existen alternativas para realizar el proceso mediante AforeWeb o de forma presencial en un módulo de atención.

Cuánto puedo retirar de mi Afore por matrimonio

Cuánto puedo retirar de mi Afore por matrimonio

El monto corresponde a 30 veces el valor diario de la UMA.

Para 2026, el valor diario indicado es de $117.31, por lo que el retiro aproximado es de $3,519.30.

El dinero se entrega en una sola exhibición y puede transferirse electrónicamente a la cuenta bancaria indicada por el trabajador.

Si ambos integrantes de la pareja cumplen los requisitos, cada uno puede ejercer individualmente el beneficio.

El valor de la UMA se actualiza, por lo que el monto puede cambiar según el año en que se haya celebrado el matrimonio.

Cuánto tarda en entregarse el dinero

Una vez presentada la solicitud, deben validarse tanto el cumplimiento de los requisitos como la documentación proporcionada.

El plazo indicado para la entrega de los recursos es de hasta cinco días hábiles posteriores a la validación.

Elegir un canal digital o presencial no modifica las condiciones del beneficio. La principal diferencia está en la manera de completar el procedimiento.

Cómo impacta el retiro en tu ahorro

Una característica importante de este beneficio es que no disminuye las semanas cotizadas registradas ante el IMSS.

Esto lo diferencia del retiro por desempleo, que sí puede generar una reducción proporcional de semanas.

Sin embargo, retirar el dinero sí tiene un efecto sobre el ahorro de largo plazo. La cantidad utilizada deja de formar parte de la cuenta individual y, por lo tanto, tampoco podrá generar los rendimientos que habría producido hasta la jubilación.

Por eso, aunque el trámite no afecte las semanas reconocidas, es recomendable valorar si necesitas utilizar esos recursos en ese momento.

Evalúa el retiro antes de solicitarlo

Evalúa el retiro antes de solicitarlo

El retiro de Afore por matrimonio puede representar un apoyo económico al comenzar una nueva etapa en pareja, siempre que cumplas con las semanas cotizadas, la condición de aseguramiento y la documentación requerida.

Antes de iniciar el trámite, confirma cuánto te corresponde, revisa que tu expediente esté actualizado y considera el efecto que tendrá disponer de una parte de tu ahorro.

Como este beneficio solo puede utilizarse una vez en la vida, conocer sus requisitos, monto y procedimiento te permitirá decidir con mayor información cuándo ejercerlo.