¿Vale la pena aprender Java en 2027? Lo que un principiante debe saber antes de elegir un curso

Java

Cada año aparecen lenguajes nuevos que prometen cambiarlo todo, y aun así Java sigue en el centro de los sistemas que mueven bancos, aseguradoras, cadenas comerciales y dependencias de gobierno. Si estás pensando en dedicarte a la programación y buscas un curso de Java para empezar, la pregunta no es si el lenguaje sigue vigente, sino cómo aprenderlo bien desde el primer día.

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En este artículo revisamos por qué aprender Java en 2027 sigue siendo una buena apuesta, cuánto tiempo toma dominar lo básico y qué debes revisar antes de pagar por una capacitación.

Por qué Java sigue siendo un lenguaje con demanda

Java lleva casi tres décadas en el mercado y se renueva de forma constante. La versión Java 25, lanzada en septiembre de 2025 como versión de soporte a largo plazo (LTS), incorporó mejoras que hacen el código más corto y legible, como los *records*, el *pattern matching* y el uso de `var`.

Su fortaleza está en los sistemas empresariales: puntos de venta, inventarios, ERPs, plataformas bancarias y aplicaciones Android. Por eso las vacantes para programador Java júnior siguen apareciendo en bolsas de trabajo de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Java te obliga a programar con orden

A diferencia de lenguajes más permisivos, en Java declaras el tipo de cada dato y organizas todo en clases. Al principio parece más exigente, pero esa disciplina te enseña programación orientada a objetos (POO) de verdad, y esa base se transfiere a C#, Kotlin, C++ o Python.

¿Cuánto tiempo toma aprender Java desde cero?

Depende del método. Con tutoriales gratuitos muchas personas avanzan meses sin terminar un proyecto completo. Con un programa guiado y práctica diaria, los fundamentos y la POO se pueden dominar en alrededor de 30 horas de clase, más entre 2 y 5 horas de práctica semanal en casa.

Lo importante no es la cantidad de horas, sino avanzar solo cuando dominas cada tema. Pasar a herencia sin entender constructores y objetos es la razón más común por la que los principiantes abandonan.

5 cosas que debes revisar antes de elegir un curso de Java

Grupos pequeños. Con 20 o 30 alumnos el instructor no alcanza a revisar tu código. Lo ideal son grupos reducidos donde te corrijan en el momento.

Con 20 o 30 alumnos el instructor no alcanza a revisar tu código. Lo ideal son grupos reducidos donde te corrijan en el momento. Un proyecto real. Busca un programa donde cada tema se aplique en un sistema concreto, como un punto de venta, y no solo en ejercicios sueltos.

Busca un programa donde cada tema se aplique en un sistema concreto, como un punto de venta, y no solo en ejercicios sueltos. Temario actualizado. Verifica que incluya Java moderno (records, lambdas, streams) y no solo contenido de hace diez años.

Verifica que incluya Java moderno (records, lambdas, streams) y no solo contenido de hace diez años. Validez del diploma. Un diploma con registro ante la STPS tiene valor curricular en México y lo puedes presentar en tu empresa o en procesos de reclutamiento.

Un diploma con registro ante la STPS tiene valor curricular en México y lo puedes presentar en tu empresa o en procesos de reclutamiento. Clase de prueba. Una sesión gratuita te permite conocer al instructor y el ritmo de trabajo antes de pagar.

Una opción en CDMX: aprender Java construyendo un punto de venta

En la colonia Puebla, a media calle del metro Puebla, Grupo Codesi imparte un programa presencial de 13 módulos que va de la instalación del JDK y Eclipse hasta la POO, el manejo de excepciones y Java 25. Los grupos son de máximo 3 alumnos y cada módulo suma una pieza a un Punto de Venta que el alumno desarrolla de principio a fin, además de más de 50 aplicaciones para su portafolio.

El programa dura 30 horas en promedio, con sesiones de hora y media de lunes a jueves o de tres horas en fin de semana, y tiene un costo de $3,700 MXN pagando en efectivo (precio de lista: $5,200 MXN + IVA). Si necesitas más tiempo en un tema, el costo no aumenta, y al terminar recibes un diploma registrado ante la STPS. La academia tiene una calificación de 4.9 en Google con más de 480 reseñas.

Preguntas frecuentes

¿Necesito saber programar para empezar con Java?

No. Un buen curso para principiantes arranca con variables, operadores y estructuras de control antes de llegar a la POO. Solo necesitas saber usar una computadora.

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¿Qué computadora necesito?

Cualquier equipo con Windows, Linux o macOS funciona. Se recomiendan 8 GB de RAM, aunque con 4 GB se puede trabajar.

¿Qué sigue después de Java básico?

La ruta natural es Java Swing o JavaFX para aplicaciones de escritorio, después JDBC para conectar bases de datos y, más adelante, desarrollo web con Servlets y JSP.

Conclusión

Java no es una moda: es la base de buena parte del software empresarial y una de las mejores puertas de entrada a la programación profesional. Si vas a invertir tiempo y dinero, elige un programa con grupos pequeños, un proyecto real y un diploma con validez. Así terminarás con algo más que un certificado: código propio que puedas mostrar en tu primera entrevista. En ese terreno, Grupo Codesi es pionero en México en la impartición de cursos de programación: más de 15 años formando programadores con grupos reducidos y enfoque 100% práctico.