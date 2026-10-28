El laberinto financiero transfronterizo: el reto de operar entre EE. UU. y América Latina

El laberinto financiero transfronterizo

Para las empresas con una estructura legal en Estados Unidos pero con equipos, proveedores o clientes distribuidos en América Latina, mover dinero entre fronteras se ha convertido en un obstáculo constante del día a día. Más allá de los términos corporativos, el verdadero dolor de cabeza para las empresas es lidiar con cadenas de intermediarios que provocan retrasos y comisiones elevadas, las cuales pueden devorar entre el 8% y el 10% de cada transferencia.

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Esa realidad transaccional contrasta con el dinamismo de la economía global, donde los pagos internacionales no dejan de crecer y se proyecta que pasen de $190 billones de dólares en 2024 a $320 billones en 2032, de acuerdo con datos de J.P. Morgan. La tendencia encuentra un reflejo directo en la región: según el BID, las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe crecieron un 15,7% interanual,, un repunte que impulsa a un número cada vez mayor de empresas a cobrar y pagar cruzando fronteras.

Frente a esta expansión comercial, las compañías enfrentan la urgencia de simplificar sus finanzas para evitar las fricciones de la banca tradicional: pagos en diferentes instituciones financieras, comisiones que se acumulan, tipos de cambio engañosos y transferencias que tardan días en completarse.

Para resolver este cuello de botella, han empezado a surgir soluciones tecnológicas como Blinka, una plataforma que facilita la gestión financiera transfronteriza sin la pesada burocracia del sistema convencional. Respaldada por Y Combinator, la herramienta permite recibir dólares mediante transferencias ACH o wire, realizar pagos locales en distintos mercados, incluido México a través de SPEI,y ofrecer una vista consolidada para administrar las cuentas de varias entidades desde una sola pantalla.

Como parte de su acercamiento con el ecosistema de innovación en México, Blinka participará en Mexico Tech Week como patrocinador oficial de la Founders & Investors House, que se celebrará del 27 al 29 de octubre en la Ciudad de México, ofreciendo un punto de encuentro para conectar a emprendedores e inversionistas