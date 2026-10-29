GDC Desarrollos: cómo cambia la rutina de una familia cuando el Metro, el trabajo y la cultura quedan cerca de casa

Para una familia, elegir departamento no se reduce a comparar metros cuadrados. Importa cómo se resuelve un día común: el camino al trabajo o a la escuela, dónde juegan los niños, quién entra al edificio. GDC Desarrollos aborda esas preguntas en The Park Guadalupe Inn, un proyecto residencial en preventa sobre avenida Revolución, en la alcaldía Álvaro Obregón.

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El desarrollo contempla departamentos de una a tres recámaras, con superficies de 38 a 106 metros cuadrados, una gama que va de la primera vivienda al hogar con más integrantes.

Metro, trabajo y cultura en el entorno

De acuerdo con la empresa, el proyecto se encuentra cerca de la estación Barranca del Muerto del Metro y de distintos centros de trabajo, servicios y espacios culturales, entre ellos el Teatro de los Insurgentes y el Museo Casa Estudio Diego Rivera. Para una familia, contar con transporte y actividades en el entorno puede influir en cómo organiza sus traslados y su tiempo libre.

“Al desarrollar un proyecto, analizamos cómo se relaciona la vivienda con su entorno: las alternativas de movilidad, los servicios cercanos y las actividades que sus residentes pueden realizar en la zona. Esa relación es fundamental para ofrecer un inmueble útil en la vida cotidiana y con atributos que sostengan su atractivo en el tiempo”, plantea Santiago Morales Broc, director general de GDC Desarrollos.

Espacios compartidos para la rutina

Entre las áreas comunes, el proyecto contempla gimnasio, carril de nado, roof garden y huerto urbano, además de zonas para niños y mascotas. Las unidades ofrecen opciones de uno y dos baños, balcón y cajón de estacionamiento, y, según la información del proyecto, la disposición de las ventanas busca favorecer la iluminación natural y la ventilación de los interiores.

“Buscamos que las áreas comunes tengan una función concreta: facilitar el ejercicio, la convivencia y el descanso. Su valor está en que los residentes puedan incorporarlas a su rutina y aprovecharlas como una extensión de su vivienda”, expresa el director general.

Acceso controlado

El proyecto prevé recepción, seguridad y control de acceso para organizar el ingreso de residentes y visitantes, un aspecto que las familias suelen considerar al comparar opciones.

GDC Desarrollos en preventa: qué conviene revisar

Al encontrarse en preventa, la evaluación de compra deberá considerar las condiciones contractuales, el calendario de entrega y las especificaciones de cada unidad. Visitar la zona en distintos horarios y comparar los traslados reales permite contrastar lo que ofrece el proyecto con la rutina de cada familia. Con The Park Guadalupe Inn, GDC Desarrollos propone una vivienda pensada para quienes buscan habitar en el sur de la capital con transporte, servicios y espacios compartidos al alcance.