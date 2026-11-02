México: cómo lanzar un casino con una solución white label en 2026

México es uno de los mercados de juego online más grandes de América Latina y, al mismo tiempo, uno de los más particulares. No existe una licencia específica para el juego en línea: la operación digital depende de los permisos físicos que otorga la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Entender esa lógica es el primer paso para cualquier proyecto.

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Cómo funciona la regulación

El marco sigue siendo la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 y su reglamento de 2004. La Dirección General de Juegos y Sorteos de la SEGOB otorga permisos para casinos, centros de apuestas remotas y sorteos, y la operación online solo es legal para los titulares de un permiso vigente o para quienes operan en asociación con ellos.

En la práctica, eso deja dos caminos:

Ser titular de un permiso, algo reservado a grupos con operación física. Asociarse con un permisionario, que aporta la autorización mientras el socio aporta la marca, la tecnología o el marketing.

Las autoridades comenzaron en 2025 a bloquear plataformas sin autorización local, y el Gobierno trabaja en una reforma de la ley para regular el juego en línea de forma específica y reforzar los controles contra el lavado de dinero. Por ahora, esa reforma no es ley.

Los impuestos cambiaron en 2026

Con el Paquete Económico 2026, el IEPS sobre juegos con apuestas y sorteos subió del 30% al 50%, tanto para la operación presencial como para la online. La medida también prevé sanciones y suspensiones para plataformas, nacionales o extranjeras, que no acrediten el pago.

Para los operadores, el cambio significa márgenes más ajustados. Para quienes evalúan entrar al mercado, significa que el modelo de costos de la plataforma pesa más que antes.

Un mercado grande con mucha informalidad

Según estimaciones de la industria citadas por la prensa mexicana, alrededor del 60% del mercado de apuestas online opera sin licencia. Al mismo tiempo, el casino online mexicano movería unos 3.000 millones de dólares en 2026, y la prohibición de nuevas máquinas tragamonedas en casinos físicos desde 2023 empuja a parte de ese negocio hacia el canal digital.

Ese contexto explica el interés de los permisionarios con operación física por sumar un producto online propio.

Por qué el white label encaja en México

Para un permisionario sin equipo de desarrollo, construir una plataforma desde cero puede llevar más de un año. Para un socio que opera bajo el permiso de un tercero, inmovilizar capital en tecnología propia antes de validar el mercado es un riesgo innecesario.

Una forma rápida de resolverlo es lanzar un casino con una solución white label: una plataforma ya probada que se publica con la marca y el dominio del operador. La de BSW, por ejemplo, reúne casino y apuestas deportivas en un solo sistema, con más de 10.000 juegos de más de 150 proveedores, más de 100 sistemas de pago y soporte técnico las 24 horas. El lanzamiento lleva unos 35 días.

En México hay tres requisitos que la plataforma debe cubrir sí o sí:

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liquidación en pesos mexicanos y métodos de pago locales, incluidos los depósitos en efectivo, que siguen siendo clave;

y métodos de pago locales, incluidos los depósitos en efectivo, que siguen siendo clave; reportes para las obligaciones ante la SEGOB , que el permisionario debe cumplir;

, que el permisionario debe cumplir; un panel de agentes, si el negocio se apoya en una red física de locales.

Cuándo conviene dar el siguiente paso

El white label sirve para validar el mercado con poco capital. Cuando el volumen crece, la comisión del proveedor pesa más y muchos operadores migran a una solución llave en mano. En uno de sus casos publicados, BSW desarrolló para un permisionario de la SEGOB una plataforma llave en mano de casino y apuestas deportivas en 12 semanas, con liquidación en pesos, pagos en efectivo y un panel para su red de agentes.

Conviene recordar un último punto: el proveedor tecnológico no otorga permisos. BSW desarrolla el software, pero el permiso o la asociación con un permisionario siempre quedan a cargo del operador.

Lista de verificación para entrar a México