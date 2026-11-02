Qué llevar en la mochila del Camino de Santiago (y qué mandar por delante)

Preparar una mochila para tener una aventura es uno de los momentos más complicados antes de comenzar a caminar. Es conveniente no olvidar que cada gramo adicional se multiplica en cada kilómetro recorrido bajo la lluvia o el sol.

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Si estás planificando un próximo viaje o recorrido, es momento de que eches un vistazo en viajecaminodesantiago.com para encontrar todos los mapas con más rutas y tramos disponibles para organizar tus jornadas de la mejor manera. La regla de oro de los expertos es una sola: menos es más. Por lo tanto, debes llevar en tu mochila solamente lo que sirve para no sufrir de más durante las cuestas arriba.

Al ponerte la mochila por primera vez en la puerta de tu casa, todo parece necesario. Pero, la realidad de las etapas diarias demuestra otra cosa. Lo recomendable es que tu equipaje no supere un 15% o 10% de tu peso corporal. Es decir, si pesa 70 kg, tu mochila cargada con comida y agua no debe pasar los 78 kg.

Debe llevar mudas técnicas de secado rápido, calcetines frescos sin costuras para evitar las ampollas, un polar ligero para las mañanas y un chubasquero que pueda resistir una tormenta gallega. Todo lo demás que no sea esencial para llevar el día a día es un lastre innecesario.

En ocasiones, por mucho que las personas se esfuercen en reducir el peso de su equipaje, cargan con limitaciones físicas, de salud o desean disfrutar de experiencias sin una carga pesada en la espalda. Para estos casos, hay empresas especializadas que se encargan de trasladar el equipaje de albergue en albergue a un precio económico cada día.

De esta manera, puedes caminar o hacer senderismo de equipaje llevando en el hombro solamente una mochila pequeña con agua o riñonera, la credencial, algo de fruta y la documentación necesaria. Dejar el peso pesado en manos de otro es una opción si quieres cuidar tu espalda y rodillas, lo que te permitirá vivir cada paso del paisaje sin sufrir de extrema fatiga a causa de los desniveles.

No debes olvidar incluir en tu equipaje un kit básico con vaselina pura para los pies (un escudo antibacterial) y las rozaduras, tapones para los ojitos (esenciales para dormir en albergues compartidos) y protector solar.

La hidratación también es esencial, así que tienes que llevar una cantimplora reutilizable. En resumen, el Camino de Santiago está compuesto de pequeñas rutinas diarias en las que cada elemento es importante para asegurar un viaje divertido cuando las fuerzas comienzan a flaquear.

En conclusión, el secreto para triunfar en el Camino de Santiago es la moderación y aprender a no llevar lastre, tanto en la mente como en la mochila. No importa si quieres cargar lo justo o prefieres apoyarte con un servicio de transporte de mochilas; lo que de verdad es relevante es que tus hombros estén descansados para que tus ojos puedan observar todo el paisaje alrededor, las conversaciones de otros peregrinos y la magia de cada etapa hasta llegar a la plaza del Obradoiro.