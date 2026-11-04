Rafael Anzures relanza su despacho y apuesta por la estrategia jurídica en casos complejos

El abogado Rafael Anzures anunció el relanzamiento de su firma este 3 de noviembre, con el objetivo de iniciar una nueva etapa enfocada en la estrategia jurídica y la atención de controversias legales de alta complejidad.

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El despacho, fundado en 2014, comenzó sus actividades con una especialización en litigio penal; sin embargo, con el paso de los años amplió sus servicios para atender asuntos civiles, societarios, patrimoniales y empresariales.

De acuerdo con lo informado, esta renovación busca fortalecer el posicionamiento de la firma en la atención de casos que requieren un análisis más amplio del Derecho, principalmente cuando los problemas legales involucran diferentes áreas y necesitan soluciones que no se limiten a una sola especialidad.

Bajo el concepto de “Estrategia jurídica”, la firma plantea una nueva forma de atender los conflictos legales, mediante el análisis de todos los elementos que forman parte de cada caso antes de determinar qué herramientas jurídicas deben utilizarse.

La propuesta parte de que no todos los problemas pueden resolverse con una respuesta legal aislada, ya que algunos también tienen consecuencias económicas, empresariales, patrimoniales e institucionales.

Por esta razón, el modelo de trabajo del despacho contempla cinco etapas: entender, diseñar, integrar, ejecutar y adaptar. Con este proceso se busca conocer primero el origen y las características de cada controversia, para después establecer una estrategia y llevarla a cabo de acuerdo con las necesidades del asunto.

El objetivo es que cada caso tenga una atención integral, tomando en cuenta tanto los aspectos legales como las posibles consecuencias que una decisión puede generar en otros ámbitos.

Al respecto, Rafael Anzures Ortiz, fundador de la firma, explicó que la experiencia adquirida durante los años de trabajo le ha permitido identificar que los asuntos jurídicos más complicados difícilmente encuentran una solución desde una sola especialidad.

“Con los años he confirmado que los asuntos más complejos rara vez encuentran respuesta en una sola especialidad. Nuestro trabajo consiste en comprender el problema completo”, expresó.

Con este relanzamiento, el abogado busca presentar una identidad renovada para su despacho, sin dejar de lado la experiencia que ha construido desde su fundación hace más de una década.

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La nueva etapa también representa una apuesta por una atención jurídica que considere las distintas dimensiones de los conflictos y permita diseñar respuestas de acuerdo con las características particulares de cada situación.

La firma sostiene que cuando un problema supera los límites de una sola rama del Derecho, también es necesario ampliar la estrategia para atenderlo. De esta manera, Rafael Anzures busca consolidar su despacho como una opción enfocada en el análisis, la planeación y la resolución de controversias jurídicas complejas.