Chefs Michelin y cocina local, el encuentro gastronómico que transforma el turismo en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta se consolidó como el epicentro gastronómico de la región y de Latinoamérica al reunir a más de 80 expertos culinarios, estudiantes y autoridades (Redacción Crónica)

Puerto Vallarta se consolidó como el epicentro gastronómico de la región y de Latinoamérica al reunir a más de 80 expertos culinarios, estudiantes y autoridades en el Hotel Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center bajo el lema: “Descubriendo una nueva realidad”.

Hotel Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center (Redacción Crónica)

En entrevista, Consuelo Elipe, fundadora de Vallarta-Nayarit Gastronómica, destacó la importancia de integrar a las nuevas generaciones en el encuentro:

“Nosotros siempre hemos apostado porque sea un evento muy transversal; es decir, nos encanta que vengan profesionales, por supuesto, de restaurantes, de hoteles, pero también nos encanta que vengan las nuevas generaciones, porque al final son los que tienen que seguir la estela de todo lo que estamos haciendo. Es muy importante para nosotros y estamos recibiendo universidades prácticamente de todo el país”.

Por su parte, Carlos Elizondo director del certamen, subrayó el impacto del evento en la región:

“Es un gran trabajado; hemos ayudado a elevar la ocupación hotelera, gente que viene de más de 20 estados de la república, más de ocho países. Vienen chefs de Europa, Sudamérica, Centroamérica y del interior del país, para impulsar la economía y la promoción turística-gastronómica, porque esta riqueza que tiene Puerto Vallarta y Bahía Banderas no la tiene ningún otro destino”, afirmó.

Puente de estrellas: vanguardia internacional y herencia mexicana

Durante la ceremonia de apertura, Consuelo Elipe calificó a esta 18a edición de Vallarta-Nayarit Gastronómica como “especial”, debido a la participación de chefs mexicanos galardonados con Estrellas Michelin:

“La verdad es que es una edición especial. Todas lo son, pero en este momento nos sentimos muy plenos. Viene gente maravillosa este año, muchísimos chefs con Estrellas Michelin mexicanos, eso no lo podíamos decir hace pocos años, porque la estrella es muy nueva”, afirmó.

El encuentro se convirtió en un escenario de intercambio creativo entre la élite gastronómica mundial y los exponentes de la cocina contemporánea. Entre los chefs internacionales destacados, la participación de maestros de España galardonados con Estrella Michelin como: Benito Gómez (Bardal, dos estrellas Michelin; Kisko García (Choco, una estrella Michelín y dos soles Repsol) y Rubén Sánchez (Epílogo, una Estrella Michelin y un sol Repsol), aportaron una visión vanguardista del producto y la técnica europea.

A esta constelación de estrellas se sumaron figuras icónicas de las gastronomía mexicana como: Carlos Gaytán (primer mexicano en obtener una estrella Michelin); Mikel Alonso (Cocina de Autor Riviera Maya, una Estrella Michelín); Rodrigo Rivera Río (Koli, una Estrella Michelin) y Paco Ruano (Alcalde), reafirmando el posicionamiento de la cocina nacional en las listas más prestigiosas del mundo.

El sabor de la bahía: orgullo de la cocina local

Más allá de los grandes reflectores internacionales, la columna vertebral del evento radica en su capacidad para dar voz al talento autóctono y a la gastronomía de la bahía.

Chefs de la región como Salvador Carillo (Bugue Ita Restaurante); Mauricio Leal (Icú); Carolina Arriaga (Gaviotas) y Rogelio Domínguez (Hotel Boutique Villa Premiere), demostraron cómo la herencia del Pacífico se reinterpreta a través de técnicas de vanguardia, mariscos frescos e ingredientes locales.

La Villita: rinconcito de gran sabor

Ubicado dentro del mismo Hotel Sheraton Buganvilias, el restaurante La Villita ofreció una propuesta gastronómica que deleitó durante la cumbre tanto a asistentes como a los propios chefs. Con una amplia variedad para desayunos, comidas, cenas y buffet diario, este restaurante se consolida como una opción de tradición familiar con alimentos de alta calidad, destacando sus domingos de Champagne Brunch con mariachi.

Cenas de talla nacional e internacional

Hotel Boutique Villa Premiere (Redacción Crónica)

Como parte de las actividades, el prestigioso Hotel Boutique Villa Premiere fue sede de una cena especial que reunió a destacados exponentes de la cocina y embajadores de Estado. El menú de siete tiempos estuvo a cargo de los chefs Claudia Lara, Carlos, Gaytán, Paco Ruano, Natalia Cocomá, Lucy Noriega y Héctor Leyva.

La velada también marcó la reinauguración de Elena 1927, espacio que presentó un nuevo concepto para recibir a los cientos de invitados deseosos de disfrutar del recorrido por los sabores y las tradiciones culinarias del país, en una experiencia orientada a “Sentir México” a través de su gastronomía.

Restaurante Gaviotas

Finalmente, la Cena de Gala se llevó a cabo en el Restaurante Gaviotas dentro del mismo Hotel Sheraton Buganvilias, donde Consuelo Elipe volvió a enfatizar las trascendencia de esta edición otorgando algunos reconocimientos a personalidades del gremio gastronómico y de Estado.

Consuelo Elipe otorgó algunos reconocimientos a personalidades del gremio gastronómico y de Estado (Redacción Crónica)

Esta cena magistral estuvo a cargo de los chefs Mauricio Leal, Rubén Sánchez, Mikel Alonso, Luis Ronzón, Maycoll Calderón, Miguel Salmerón (chef ejecutivo Hotel Sheraton Buganvilias), Rodrigo Rivera y Carolina Arriaga (chef anfitriona del restaurante Gaviotas), quienes guiaron a los asistentes por una experiencia sensorial a través de un exclusivo menú de nueve tiempos.

Entre propuestas creativas, ingredientes representativos y una atmósfera dedicada al buen vivir, las cenas reafirmaron el papel de Vallarta-Nayarit Gastronómica como un escaparate indispensable para el talento culinario y un espacio de encuentro para quienes ven en la cocina una forma de expresar la identidad y la riqueza cultural de México.