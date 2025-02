The Warning lleva al rock mexicano a otro nivel en el Auditorio Nacional

The Warning en el Auditorio Nacional Una velada histórica para las rockeras. (LILIANA ESTRADA, OCESA/Liliana Estrada)

Desde el 2015, las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez se convirtieron en un inesperado fenómeno que pasó de lo viral y la ciudad de Monterrey a, diez años después de su primer EP, ser uno de los grupos más relevantes del rock mexicano de los últimos tiempos.

The Warning ha compartido escenario con Muse, Foo Fighters y demás consagrados de la industria. Y este año, dentro de la gira Keep me fed, por primera vez disfrutan las mieles de llenar tres fechas en el Auditorio Nacional.

Mientras la esperada cita para la primera noche llegaba en el Coloso de Reforma, la música de Bon Jovi en pleno apogeo ochentero con su clásico “Runaway” o el pegajoso ritmo de Van Halen y su clásico “Jump” servían de marco para recibir a un público que tenía de todo, desde adultos con aspecto metalero, jóvenes fanáticos de las poderosas hermanas, e incluso niñas y niños que encuentran en ellas una inspiración rockera para nuevas generaciones.

La zona general del Auditorio Nacional lucía repleta mientras las gradas mostraban pocos espacios que se llenaban justo al punto en que sus queridas “wawas” salieran a darlo todo. No sin antes el público encender las luces de sus celulares y corear el ‘oe oe oe, Warning, Warning’ para contagiar la emoción y el calor del ambiente mientras el trío dejaba que la emoción se acumulara.

The Warning en el Auditorio Nacional Mostraron lo mejor de su repertorio. (Adrián Contreras)

Y así, en punto de las 20:42 con una lona blanca cubriendo el escenario del recinto y una sombra que formaba la silueta de una de ellas, desvelaban al poderoso trío vestido de rojo, emulando su vestimenta de la portada de su más reciente álbum, mientras los acordes de “Six feet deep” provocaban una explosión eufórica en los presentes, misma que continuó con “Sick”, donde el poder de las Warning y el público entregado hacían literalmente vibrar al Auditorio Nacional como pocas bandas de rock lo han logrado.

Sin más carta de presentación que su propia música y la fuerza de esas tres niñas convertidas en estrellas de rock, los temas seguían corriendo. Ahora con “Satisfied” de por medio, los gritos evocando a cada una de las integrantes de The Warning se sentían como un abrazo para las conmovidas hermanas.

“Cómo nos gustaría que vieran lo que estamos viendo nosotras en este momento, un Auditorio Nacional lleno”, decía Dani, la vocalista.

“Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día, esta noche es para ustedes” decía la guitarrista mientras “Choke” daba paso a uno de los éxitos de las regiomontanas más coreado en la noche.

The Warning en el Auditorio Nacional Las rockeras disfrutaron de su noche. (LILIANA ESTRADA, OCESA/Liliana Estrada)

Tocaba el turno para una de las mejores bateristas del mundo, Paulina, de tomar las vocales y seguir el paso del poderoso bajo de su hermana con un viaje a su pasado en “Dust to dust”, tema del álbum Queen of the murder scene, donde los saltos en general con el ‘ey ey ey’ recibían más rock con Dani en la guitarra tomando el liderazgo y la gente aplaudiendo al ritmo de las talentosas hermanas.

“Dull knives” y “Escapism” continuaban con el festín que The Warning hacía vivir a sus amados fans, tanto a aquellos que las apoyaron en su primer Vive Latino en la Carpa Intolerante hace ya unos años, como aquellos que han conocido a las “wawas” más recientemente.

Fue así que llegó “Apologize”, tema de su más reciente disco donde las chicas aprovechaban la fuerza de su música para demostrar que su éxito no es cuestión de suerte sino de gran trabajo y profesionalismo.

El Auditorio Nacional aprovechó una de las pequeñas pausas entre temas para crear un momento único: cantarle las mañanitas a una de las hermanas Villarreal, Paulina, la baterista, cuyo cumpleaños fue el pasado 5 de febrero.

The Warning en el Auditorio Nacional La baterista Paulina. (Adrián Contreras)

Mientras, su hermana, Dani entraba sola al escenario para entonar un solo que provocó qué los fans encendieran nuevamente las luces de su celular para acompañarla, ganándose el cariño de todos los presentes y lograr que corearan su nombre después del pequeño break.

Sus hermanas volvían al escenario con luces amarillas y verdes para ahora entonar “Error” y prender nuevamente a un público tan diverso como entregado. Desde los padres alocados por los guitarrazos hasta las niñas que ven en Dani, Pau y Ale una esperanza por ser músicos y romper la escena rockera con mucho poder femenino.

De repente, un combo mágico sucedió con “More”, que volvía a enloquecer al Auditorio mientras las palmas acompañaban la sonora batería y los coros de este éxito de The Warning que definitivamente provocaba que la gente rogara por más de sus queridas “wawas”, seguida de otro gran ya clásico del repertorio de las regiomontanas, “Money”, donde Ale y Dani se dividieron a la audiencia que gritó con ellas “Cash” y “Money” respectivamente en un momento eufórico e insuperable de la primera velada de tres en este apoteósico lugar.

Tocaba a la reciente cumpleañera lucir nuevamente desde su batería mientras todos cantaban “Survive”, donde al sonido de la frase ‘your words mean nothing at all’ hubo una pequeña explosión con unos cuantos papelitos blancos mientras el trío salía a darse una necesaria pausa después de la gran descarga de adrenalina recibida en su primer sold out del Coloso de Reforma.

The Warning en el Auditorio Nacional La bajista Alejandra. (LILIANA ESTRADA, OCESA/ Liliana Estrada)

Aquí sucedió un montaje muy peculiar. Un miembro del staff de la banda salía a limpiar el escenario con la característica marca del trueno en su overol mientras, de fondo, sonaba una versión acústica de “Qué más quieres” que todos los presentes cantaban mientras el empleado cambiaba el símbolo de las hermanas a por el título de Las Wawas en el centro de la batería.

Y así, con un rápido cambio de outfir en el que lucieron trajes sastre y un blanco y negro formal, “Qué más quieres” en su versión íntegra y rockera provocaba nuevamente un desborde de emociones brutal.

Ahora el grito de ‘wawas, wawas’ y el ‘oe oe oe’ con este mismo apodo resonaba abrazando lo que fue una palabra que nació de un falso rumor un tanto despectivo para este trío a convertirse en un emblema para identificar a las regias y su séquito de fans.

Mientras las chicas desaparecían nuevamente, entraba una vez más el chico del staff pero ahora haciendo algo inesperado: tocar la batería de Pau, volviendo a portar el trueno de The Warning.

The Warning en el Auditorio Nacional La cantante y guitarrista Daniela (Adrián Contreras)

Sin embargo, el chavo se animaba y se aventaba solos en la misma, ayudando a mantener viva la flama rockera entusiasta entre la gente que le aplaudía cada intervención hasta que se quitó las mangas del overol, se soltó el cabello y las chicas volvían al rojo.

Ahora, Paulina bajaba de su templete para recibir el cariño de los fans e interactuar con ellos con la rola “Consume” mientras el baterista invitado se robaba un poco el show de las regias.

“Esta siguiente canción se llama ‘Burnout’”, anunciaba Dani en las pocas interacciones de palabra que tenían las jóvenes con la audiencia. Pero realmente no era necesario hablar, pues la música y la vibra bastaba para transmitir la emoción de la noche.

De repente, ante el llamado de su baterista, The Warning provocó un círculo de slam en el nivel general pocas veces visto en el Coloso de Reforma mientras los acordes, la batería energética y sus cantos en inglés seguían provocando muchas sensaciones en la banda rockera presente con “Sharks”.

The Warning en el Auditorio Nacional Es una de las mejores bateristas del mundo. (LILIANA ESTRADA, OCESA/ Liliana Estrada)

En otra ligera pausa, ahora Ale y una luz roja en todo el escenario que la acompañaba galantemente eran lo único necesario para dar pie a otro gran tema, uno de los himnos de The Warning y sus fans.

Así, “Disciple” provocó que todos estuvieran de pie gritando a todo pulmón, coreando el tema con fuerza. Nuevamente el agradecimiento de Dani llegó, mientras pedía un aplauso para sus hermanas indicando que el camino de las ‘wawas’ esta noche casi llegaba a su final.

Con “Hell you call a dream” y el gran poema doloroso de las hermanas Villarreal, “Martirio”, seguía en la poderosa velada donde la única advertencia efectiva con The Warning era el exceso de poder y emociones provocadas en un Auditorio Nacional que se sentía con vida.

Algunos fans acompañaban este tema con sus celulares mostrando su pantalla roja, algo organizado por club de fans que solamente ratificaba su amor y pasión por la música de este trío.

The Warning en el Auditorio Nacional Una de las grandes postales de la noche. (LILIANA ESTRADA, OCESA/Liliana Estrada)

Y así, como la puesta de sol que acompañaba a The Warning en las pantallas detrás de ellas durante ese tema, el camino de las Villarreal en su primer sold out del Auditorio Nacional parecía llegar a su fin, pero no sin dar una última cabalgada con “Evolve”, digno tema para ir cerrando la noche, donde le acompañaron todos con las palmas arriba, los mismos fans que han visto evolucionar musical y artísticamente a este trío de hermanas que tenían un sueño cantando covers de rock y ahora, paso a paso, lo están cumpliendo y yendo más allá de eso.

Y cuando las últimas gracias parecían haber sonado, el grito de ‘oe oe oe, Warning, Warning’ las trajo de vuelta para un regalo más. “¿Quieren otra Ciudad de México?”, clamaba Dani, guitarra en mano.

El público, respondiendo como se esperaba, recibió entonces un regalo, la clásica rola de las chicas que con el tiempo se ha convertido en un himno y recuerda siempre el inicio de su carrera: “Narcisista”.

Pero la vibra fue tan buena que las ‘wawas’ tocaron “Automatic sun”, agradeciendo un nuevo día en una carrera que no sólo va en ascenso, sino que ha demostrado que estas chicas ya no son las de antes. Son una realidad.