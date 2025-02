Wiplash, de un proyecto que inició como un chiste a figuras del rock pop

La banda Wiplash (CORTESÍA)

Wiplash es una banda mexicana de rock pop nacida en 2020 e integrada por Jota, Daan, Diego y Smoke, cuatro músicos muy jóvenes. Con tan solo cuatro años dentro de la industria musical han dado pasos agigantados y han logrado conquistar al público; uno de sus mayores logros ha sido su presentación en el Vive Latino 2024.

Actualmente la banda se encuentra de manteles largos estrenando su tercer álbum titulado Wiplash, el cual contiene catorce rolas que nacieron de experiencias personales de cada uno de los integrantes. Además, con este material de larga duración nos regala un sonido más propio, lleno de distintos matices y mostrando una clara experimentación musical.

A finales del año pasado la banda hizo la cuarta edición de Halloweplash, un festival en el que ellos y los fanáticos se disfrazan; además, invitan a diversos proyectos mexicanos a tocar. En esta ocasión, la agrupación presentó su último álbum y el público lo recibió con mucho amor.

En una reciente entrevista con Crónica Escenario, Wiplash compartió su trayectoria, influencias y el proceso detrás de su creciente éxito en la escena musical.

“Nos sentimos muy liberados o sea como que dimos ese brinco de poder agarrar las riendas del proyecto musicalmente hablando y darle una dirección muy honesta y muy de acuerdo a cómo estamos”, dijo Smoke.

En este proyecto los integrantes hicieron una explosion de emociones y experiencias personales que quisieron plasmar en su música:

“Somos destellos artísticos de lo que sentimos, aprendemos y somos. Con los años la gente que nos ha guiado y que ha estado detrás de nosotros se ha tomado el tiempo y las ganas de querer estar con nosotros, entendemos que somos morrillos en una industria enorme y en realidad sentimos que nos están quitando las rueditas de la bici. Hicimos este álbum sin ninguna expectativa, simplemente plasmamos lo que nos gusta musicalmente”, dijo Jota.

La agrupación compartió que ha sido un proceso de conocerse e intercambiar ideas y pasiones, pues como en cualquier grupo hay desacuerdos, pero han logrado superarlos y así llegar a un resultado bueno para los cuatros.

“En realidad Wiplash inició como un chiste, estábamos apegados a todas las posibilidades y yo no llevaba ni un año tocando la guitarra, de ahí me pasé al bajo estuvo increíble. Yo creo que los que hoy me inspiran mucho son mis compañeros de banda, viendo el crecimiento que hemos tenido me inspiran a hacer otras cosas y seguir avanzando juntos”, expresó muy emocionado Daan.

Para llegar a este sonido con el que se sienten cómodos tuvieron que superar diversos retos y Jota nos cuenta algunos: “Tuvimos que dejar de lado los egos y saber que si queríamos conseguir el sonido más chido que buscamos, teníamos que ser muy fríos, es decir, decir la verdad”, expresó.

“Como banda no habíamos tenido ese proceso porque nos juntábamos con un productor y está vez fue Smoke que nos ayudó a plasmar nuestras ideas dentro de un programa de música. Este tipo de cosas nos ayudaron a expresarnos como queríamos, ninguna canción suena igual, cada una tiene su esencia”, sumó.

Existen algunas canciones del álbum que ya tienen más de dos años de antigüedad porque realmente fue un proceso creativo largo.

“Todo este proceso fue de tanto tiempo que hay una historia dentro del álbum, de principio a fin. Yo creo que casi casi están en orden cronológico de cómo se fueron haciendo. Wiplash fue de las más recientes, pero tienen unos seis meses”, dijo Jota.

Wiplash, invitó a la audiencia a olvidarse de los estigmas que tienen sobre ellos: “Somos muy conscientes de donde estamos parados y me gusta decir que se olviden un poco del estigma que nos tienen y de la imagen, que se den una oportunidad de escuchar el álbum y que se puedan abrir”, continuó.

“Es un proyecto que trabajamos en conjunto para que sea el álbum, dense un chapuzón para saber qué canción les gusta”, concluyó.