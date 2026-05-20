Corona Capital: ¿Cuánto costarán los boletos en Fase 1 y cuándo se ponen a la venta?

El escenario principal del Corona Capital Miles de fans vibran durante una edición del Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez (Pexels)

El Corona Capital 2026 acaba de anunciar el tan esperado cartel oficial junto con la revelación de los precios de los boletos en su decimosexta edición, dónde se llevará a cabo en el recinto Autódromo Hermanos Rodríguez, sede que es importante para este tipo de eventos masivos.

También se dieron a conocer algunas de las bandas y artistas más populares de esta edición, entre los que destacan Gorillaz, The Kooks, Mother Mother, Twenty One Pilots, The Offspring, The Strokes, Lola Young, etc.

¿Cuál es el precio de los boletos de la Fase 1?

Es importante tomar en cuenta que estos precios no incluyen los cargos por servicio de Ticketmaster, por lo que el costo final podría aumentar considerablemente al momento de la compra.

De acuerdo con la información publicada por los organizadores y distintos medios especializados, los abonos para los tres días, tendrán los siguientes costos de la Fase 1

Abono General: 4 mil 090 pesos

Comfort Pass: 5 mil 590 pesos

Banamex Plus: 7 mil 780 pesos

CLUB Pass: 22 mil 500 pesos

¿Cuándo salen a la venta?

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex se realizará en los próximos días a través de Ticketmaster, mientras que la venta general comenzará posteriormente, aunque se espera una alta demanda debido al impacto que tuvo el cartel en redes sociales.

Fans del festival ya han comenzado a organizar viajes, hospedajes y presupuestos para no perderse una edición que promete ser histórica, especialmente por el regreso de bandas icónicas y actos internacionales que no se habían presentado recientemente en México.

El Corona Capital se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del país, reuniendo cada año a miles de asistentes nacionales e internacionales que buscan disfrutar de música, experiencias y una producción de primer nivel.