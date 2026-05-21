Preventa de boletos para Toy Story 5: Cinépolis anuncia cuándo y cómo comprar las entradas para el día del estreno

Preventa para Toy Story 5 La nueva entrega de Toy Story llegará a los cines el 17 de junio, pero los boletos estarán disponibles en preventa a finales de mayo.

Aunque hayan pasado más de 30 años de su estreno, la franquicia de Pixar Toy Story continúa vigente con el próximo estreno de su quinta secuela, donde la trama se desarrollará en cómo los juguetes tendrán que lidiar con la llegada de la tecnología en su reemplazo.

Ante las diversas opiniones por parte de los fanáticos sobre la decisión de continuar con la saga protagonizada por Woody y Buzz Lightyear, el director Andrew Stanton ha declarado que aún existe mucho que contar, pues el arco de la historia sigue desarrollándose a través de Bonnie, a pesar de lo que muchos pudieran considerar como una extensión “forzada” del universo de Toy Story, tras salida de Andy en la tercera película.

Ya hay fecha para la preventa para Toy Story 5 en México

A través de redes sociales, la cadena de cines Cinépolis anunció que el 28 de mayo estará disponible la preventa de boletos para Toy Story 5, que se estrenará el próximo 17 de junio.

¿Ya sabes con quién verás el regreso de los juguetes favoritos de todos? 🤩✨ ¡Pues etiquétal@! Porque el 28 de mayo ¡arranca la preventa para #ToyStory5! 🤠👨‍🚀 pic.twitter.com/GpRyAQnn9q — Cinépolis (@Cinepolis) May 21, 2026

Así es como puedes conseguir tus boletos

La compra de los boletos para el estreno puede realizarse a través de la aplicación móvil de Cinépolis o desde su sitio web oficial. A partir del 28 de mayo, puedes adquirir tus entradas seleccionando la ciudad, el complejo, el horario y los asientos que cuenten con disponibilidad. Al concluir con la compra, se generará un código QR y un número de confirmación que deberás presentar antes de ingresar a la función.