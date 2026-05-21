Maribel Guardia pierde la tutoría de su nieto con Addis Tuñón: cronología completa del caso

Nieto de Maribel Guardia Addis Tuñón es nombrada la nueva tutora del hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa; Maribel Guardia, abuela del menor, fue señalada de no cubrir las necesidades de su nieto con el dinero de la herencia destinado a su cuidado.

Lo que comenzó como un duelo compartido entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón tras la repentina muerte del cantante Julián Figueroa en 2023, escaló a uno de los conflictos legales y mediáticos más comentados del espectáculo mexicano después de que la actriz de teatro y televisión solicitara la custodia de su nieto.

Tres años después deste el fallecimiento del hijo de Maribel Guardia, la tutoría definitiva del menor de edad fue otorgada a Addis Tuñón, periodista y conductora de televisión mexicana, quien es también tía de Imelda Tuñón.

En el programa De Primera Mano que se emitió el miércoles 20 de mayo de 2026, la presentadora afirmó ser la nueva tutriz del nieto de Maribel Guardia, mostrando un documento legal que respalda la afirmación.

2023: Muerte de Julián Figueroa y el duelo compartido

El cantante y actor mexicano falleció el 9 de abril de 2023 a la edad de 27 años en su domicilio en la Ciudad de México. De acuerdo con las declaraciones de su madre, Maribel Guardia, y el personal médico, la causa de muerte de Julián Figueroa fue un infarto agudo al miocardio y una fibrilación ventricular, lo que convirtió su caso en una muerte inesperada y abrupta para la familia.

La tragedia unió inicialmente a Maribel Guardia con su nuera, Imelda Tuñón, y declaraciones de la joven cantante señalaron el intento de mantener un entorno estable para el niño, compartiendo el duelo familiar.

A pesar de que la relación parecía cordial, con apariciones juntas en eventos y publicaciones familiares, además de que la actriz solía hablar constantemente de su nieto como principal motor emocional tras la muerte de Julián, las tensiones comenzaron a surgir en la dinámica interior de la familia, teniendo por centro la crianza del menor.

2024: La tensión familiar escala a conflicto legal

El punto de quiebre sucedió hacia finales de 2024, cuando documentos expuestos revelaron que Maribel Guardia habría iniciado desde noviembre de ese año una demanda familiar para solicitar la custodia provisional de su nieto.

La actriz argumentó que el menor presuntamente estaba expuesto a situaciones de riesgo, señalando elementos comos:

Problemas de adicciones de Imelda.

Abandono emocional.

Conductas consideradas violentas.

Entorno que “no garantizaba la estabilidad” del infante.

El caso estalló a polémica debido a que, según versiones difundidas, el proceso avanzó en secreto y sin que Imelda tuviera conocimiento inmediato de la demanda.

Según las declaraciones posteriores de la joven cantante, ella nunca recibió advertencias previas ni observó preocupación directa de Maribel sobre la crianza del niño, señalando que el conflicto legal comenzó cuando decidió ausentarse temporalmente de la casa familiar junto a su hijo.

Enero 2025: Estalla públicamente la batalla por la custodia del menor

A inicios del año pasado, Guardia confirmó de forma pública que había presentado una denuncia contra Imelda Tuñón para proteger la integridad de su nieto, asegurando que actuaba por “deber moral” y en favor del bienestar del menor.

Imelda negó las acusaciones que la demanda legal señaló contra ella, asegurando que estaba dispuesta a someterse a pruebas toxicológicas para mostrar que no existía el presunto consumo de drogas.

Tras la denuncia, la Fiscalía de la Ciudad de México determinó entregar la custodia temporal a Maribel Guardia mientras realizaban las investigaciones correspondientes, las cuales incluían entrevistas, evaluaciones psicológicas y peritajes.

El caso estalló mediáticamente ante la decisión, ya que Imelda se presentó a medios en llanto y denunció irregularidades en el proceso. De acuerdo con sus declaraciones, la cantante no habría sido escuchada por las autoridades y declaró que pelearía “hasta el final” por recuperar al menor.

Junio de 2025: La resolución favorece a Imelda y recupera a su hijo

Después de que en marzo de 2025, Maribel Guardia reportara que autoridades capitalinas ingresaran a su domicilio para ejecutar la orden de llevarse al niño, Imelda celebró públicamente el reencuentro con su hijo, asegurando que “la justicia había ganado”.

Para junio del mismo año, medios reportaron que la resolución judicial definitiva favoreció a Imelda Tuñón, restituyendo plenamente sus derechos como madre.

Sin embargo, Guardia negó haber “perdido” la demanda, sosteniendo que el proceso aún se mantenía activo al tener distintas etapas legales pendientes.

Mayo 2026: El giro inesperado, Addis Tuñón obtiene la custodia definiva del hijo de Julián Figueroa

Tras el fallecimiento del cantante en 2023, Marco Chacón —esposo de Maribel Guardia— se habría convertido en el albacea del menor, sin embargo, la revelación de Addis Tuñón como nueva tutriz del infante expuso como primer cambio la remoción de Chacón de su papel como administrador de la herencia destinada al cuidado del niño.

Declaraciones anteriores de Imelda Tuñón llegaron a señalar que su hijo no habría recibido manutención por tres años a pesar de que Julián Figueroa dejó lo suficiente para cubrir las necesidades del menor. Esta situación, en la que la herencia no se destinó a su objetivo legal, causó la remoción de Maribel del cargo.

“Se abre una terna donde comparecen varias personas, sucedió hace dos semanas. El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, informó la presentadora en el programa De Primera Mano, destacando que se encargará de que el niño tenga acceso a todas las necesidades: educación, salud, alimento y entretenimiento.

Hasta la redacción de esta nota, Maribel Guardia no ha emitido reacción pública ante las afirmaciones de la conductora de televisión.