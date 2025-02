Intocable mostrará su ‘Modus Operandi’ musical en la Monumental Plaza de Toros México

Imagen del Grupo Intocable (CUARTOSCURO/Graciela López Herrera/Graciela López Herrera)

El próximo 15 de febrero, Intocable, el famoso grupo de tejana y norteña, de Zapata, Texas, Estados Unidos, se presentará en la Monumental Plaza de Toros México para compartir una noche inolvidable con su público.

La banda se reunió con la prensa en una conferencia virtual para compartir todos los detalles y expresar sus emociones al presentarse una vez más en este emblemático recinto.

“Lo que he aprendido de todos los tours y de lo que trabajamos en el pasado es vivir en el presente y no abrumarnos o meternos presión del futuro, más que nada hay que disfrutarlo y sentir la vibra positiva de que México nos ha apoyado y ha estado con nosotros. No ponernos esa presión, solo disfrutarlo”, expresó con mucha emoción Ricardo Múñoz, vocalista de la agrupación.

A pesar de que la agrupación ya se ha presentado anteriormente en el recinto, sienten mucha emoción y gratitud con su público. Ricky afirmó que sería una playlist diferente a otros conciertos, mezclando los temas clásicos y lo más reciente:

“No es como que cambia el grupo o el género, yo creo que la gente sabe a lo que va, es Intocable y vamos a presentar las canciones con las que se identifica la gente y ser nosotros en cada presentación. El setlist cambia, hay canciones que nunca deben de faltar y van a estar ahí”, dijo.

También confirmó que no habrá invitados especiales y el dueto más especial para ellos es “la gente cantando”. El escenario será trescientos sesenta para que absolutamente todas y todos disfruten. “Estamos tratando de llevar este show a todos lados: escenario y visuales. A lo mejor no tanto el trescientos sesenta, pero la idea es llevar el show”.

Por otra parte, el vocalista habló sobre el éxito y la exposición mundial que está teniendo el regional mexicano:

“Sin duda alguna el regional mexicano está en una posición muy grande global, cuando nosotros estábamos empezando no teníamos esta magnitud de plataforma, se trabajaba diferente, pero yo creo que los tiempos cambian y todo es diferente. El género está en su mejor momento, todo evolucionada y solo puedo hablar de nosotros, de cómo hacemos las cosas, no estoy tan conectado de cómo se hacen las cosas ahora y tomar un atajo, hay que ser auténtico y honesto”, expresó.

Intocable sigue dejando su honestidad y autenticidad en su música, pues le gusta conectar con el público y para ellos es lo más importante. Además, consideran que todavía tienen mucho por decir al mundo, “ahora es como todo, no sé qué va a pasar, no lo puedo predecir, pero hay más cosas que tenemos que contar al público. Nunca ha sido un plan renovarnos, nos gusta ser creativo y nos emocionan las nuevas cosas y experimentar, simplemente nos gusta estar juntos en el escenario”.

Será el próximo 15 de febrero a las 20:00 horas en la Monumental Plaza de Toros México el día en que Intocable se presente y deje todo en el escenario, recordando por qué es una de las agrupaciones favoritas de regional mexicano del país.