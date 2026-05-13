¡KATSEYE en México! El grupo anuncia gira internacional: fechas, preventas y todos los detalles

Gira internacional KATSEYE 2026 ‘The Wildworld Tour’ de la agrupación femenina KATSEYE llegará a Europa y Norteamérica este 2026.

Uno de los proyectos más recientes y ambiciosos del fenómeno global del k-pop, KATSEYE, anunció este miércoles 13 de mayo su nueva gira internacional THE WILDWORLD TOUR, que llevará al icónico grupo a presentarse en arenas de Reino Unido, Europa y Norteamérica.

A través de redes sociales, la agrupación femenina formada por HYBE y Geffen Records presentó la lista de escenarios de visitará en su nueva gira, la cual tendrá su cierre en la Ciudad de México, del modo que hizo en diciembre del año pasado.

Tour de KATSEYE 2026: ¿cuándo y dónde será el concierto del WILDWORLD TOUR?

Las seis integrantes del grupo femenino, quienes destacan por su diversidad cultural y versatilidad lingüistica, se presentarán en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2026, cuyo espectáculo será la conclusión de la gira.

THE WILDWORLD TOUR is coming to a city near you!! 🖤 we can’t wait to see more of our EYEKONS at these upcoming shows. SEE YOU SOON + visit our website for all info!!



all pre-sales begin on Wednesday, May 20th and general on-sale is on Thursday, May 21st at 3pm local time. VIP… pic.twitter.com/c9knKMgjia — KATSEYE (@katseyeworld) May 13, 2026

Esta nueva gira internacional visitará países de Europa y Norteamérica tan sólo un año después de su gira debut en el 2025, realizada para promocionar su segundo EP, Beautiful Chaos, que consolidó su éxito internacional con canciones como “Mean Girls y “Gameboy”.

THE WILDWORLD TOUR en México: preventas y posibles precios de boletos

A diferencia de otros eventos, el concierto de KATSEYE en México no tendrá preventas bancarias, sin embargo, contará con la preventa exclusiva de Weverse, plataforma global de HYBE, una de las empresas detrás de la formación de este grupo multicultural.

Weverse Artist: Esta preventa exclusiva se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo de 11:00 AM a 2:00 PM hora local y estará disponible únicamente para miembros de Weverse.

Las personas que sean miembros de la plataforma deberán registrarse en el apartado correspondiente a partir de hoy hasta el domingo 17 de mayo a las 2:00 PM para participar en la preventa exclusiva.

Mientras que, quienes aún no sean miembros, es necesario adquirir la Membresía EYEKONS con un valor de $432.27 pesos, y seguir el mismo procedimiento de registro en este enlace.

Preventa Katseye.World: Iniciará a las 3:00 PM del mismo miércoles 20 de mayo .

Iniciará a las del mismo miércoles . Venta general: Comenzará el jueves 21 de mayo a las 3:00 PM, hora local, y será a través del sitio web oficial de la agrupación.

Tomando en cuenta su gira debut del año pasado en el Teatro Metropolitan, los precios rumorados por fanáticos y fanáticas del grupo femenino oscilan entre $900 y $2,790 pesos mexicanos, mientras que los boletos VIP alcanzarían la cifra de $7,000 pesos.

¿Qué es KATSEYE, el grupo del show Dream Academy?

La agrupación femenina nació a partir del reality show Dream Academy, programa transmitido en 2023 que reunió a jóvenes talentos de diversos países con el propósito de crear una propuesta global inspirada en el modelo de entrenamiento y producción del fenómeno k-pop.

Creada bajo una alianza entre HYBE y Geffen Records, KATSEYE está integrado por las artistas Sophia Laforteza, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Lara Rajagopalan, Megan Skiendel y Yoonchae Jeong, quienes aportan distintas influencias y estilos que refuerzan la identidad multicultural del proyecto.